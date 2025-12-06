Видео
Главная Экономика Средний и высокий сегмент — сколько стоит елка или сосна

Средний и высокий сегмент — сколько стоит елка или сосна

Ua ru
Дата публикации 6 декабря 2025 13:02
Цены на елку и сосну 2025 — сколько будут платить украинцы в среднем
Елочная ярмарка в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

В Украине открылись ярмарки с хвойными деревьями. Цены на елку и сосну начинаются от минимальных 150 грн в отдельных регионах и доходят до нескольких тысяч гривен. А средним сегментом считается стандартная высота 1-2 м.

Журналистка Новини.LIVE Настя Рейн узнала у лесника Николая Коваленко, за сколько продают хвойные деревья среднего и высшего ценового сегмента.

Читайте также:

Какие цены на елку и сосну 2025

Большинство украинцев выбирают стандартную хвою средней высоты — ориентировочно 1-2 м. На киевских ярмарках, которые заработали 3 декабря, в этом году ожидают цен на сосну от 500 грн за метр, на елку — от 750 грн за метр.

"Такая цена отражает "нормальное" качество: дерево с приемлемым видом и достаточной "пушистостью". Чаще всего это локальные хвойные из украинских лесхозов или регионов, где выращивают деревья для новогодних продаж", — уточнил лесник.

Что касается ценового сегмента выше среднего, то в него входят декоративные и импортные елки со значительной "пушистостью". Хвоя, завезенная из-за границы, например, из Польши или Дании, будет стоить до 2 500 грн за метр.

Можно представить их внешний вид: высокие деревья с пышной формой, как в голливудских рождественских фильмах. Такие елки подходят для больших квартир/домов и больше всего соответствуют представлению о новогоднем празднике, отметил Коваленко.

Но есть минусы. Несмотря на цену, такая хвоя может быстрее изнашиваться, осыпаться и требовать дополнительного ухода, например, форсированного увлажнения.

Где самые дорогие и дешевые елки

Ранее мы рассказывали, в каких областях Украины елки и сосна будут стоить дороже, а где удастся купить хвою намного дешевле. Согласно информации от государственного предприятия "Леса Украины", сэкономить смогут жители северных регионов и Полесья (Волынь, Ровно, Житомир, Чернигов).

Больше придется заплатить покупателям в Днепре, Одессе, Николаеве и других населенных пунктах южных областей. Высокие цены там объясняются меньшим предложением. В среднем лесхозы утвердили стоимость ели на уровне 240-280 грн, а новогодние деревья в контейнерах стоят от 500 грн.

Напомним, в начале декабря в Киеве начали продавать первые елки. Украинцам нужно было отдать 2 000 грн за дерево, цены доходили до 6 000 грн. А сосны отечественного выращивания стоили от 600 грн.

Также мы писали, что перед Рождеством и Новым годом традиционно увеличивается спрос на продукты. Востребованные товары дорожают, поскольку люди в больших количествах скупают мясные деликатесы, алкоголь, сладости и тому подобное.

Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
