Мобилизация в Украине — могут ли забрать в армию отца-одиночку

Отец самостоятельно воспитывает ребенка. Фото: pixabay.com

Военное положение и всеобщую мобилизацию продлили до 15 ноября. Соответственно, военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющих проблем со здоровьем, могут мобилизовать в ряды ВСУ.

Могут ли в таком случае призвать на военную службу мужчину, самостоятельно воспитывающего ребенка или детей, рассказал адвокат Ростислав Кравец в комментарии Факты ICTV.

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Правозащитник подчеркнул, что военнообязанные мужчины и женщины, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) младше 18 лет, не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации.

Соответствующая норма указана в аб. 5 ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

В то же время адвокат отметил, что такие мужчины и женщины по собственному желанию могут заключить контракт с ВСУ, НГУ или другим военным формированием.

Повестка в Украине. Фото: google.com

Что делать, если отцу-одиночке пришла повестка

По словам Кравца, мужчине даже необязательно идти в территориальный центр комплектования. Вместо этого он может отправить на адрес ТЦК и СП документы, подтверждающие его статус. И заявление о предоставлении отсрочки от мобилизации.

"Копии документов нужно направить Укрпочтой ценным письмом с описанием вложения в адрес военкомата. По закону этих действий будет достаточно, чтобы сообщить ТЦК, что мужчина имеет право на отсрочку от мобилизации", — объясняет правовед.

Чтобы подтвердить, что мужчина воспитывает детей самостоятельно, а не просто развелся с женой, необходимо предоставить следующие документы:

свидетельство о смерти матери ребенка;

или решение суда о лишении матери родительских прав;

или решение суда об отнятии ребенка у матери без лишения его родительских прав;

или решение суда о признании матери без вести отсутствующей;

или решение суда об объявлении матери умершей.

В заявлении обязательно следует указать:

паспортные данные заявителя;

просьба предоставить отсрочку в соответствии со ст. 23;

дата;

подпись.

После этого в ТЦК заявление регистрируется в журнале входящей корреспонденции. Далее комиссия ТЦК рассматривает заявление и принимает решение о предоставлении отсрочки.

Отметим, что в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE управляющий партнер юридической компании Winner, адвокат Игорь Ясько рассказал, как правильно написать заявление на отсрочку от мобилизации.

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