Чи має право на відстрочку від мобілізації батько дитини з інвалідністю: коментар юриста

Батько з дитиною на руках. Фото: Pexels

В Україні суттєво зменшилася кількість осіб, які можуть отримати відстрочку під час загальної мобілізації. Нові обмеження торкнулися родичів осіб із інвалідністю.

Чи можуть отримати відстрочку від мобілізації батьки дітей з інвалідністю пояснив юрист Костянтин Гритчин.

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Юрист пояснив, що до ЗУ "Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань, пов'язаних із проходженням військової служби під час дії воєнного стану", було внесено зміни до абзацу 11 ч. ст. 23 ЗУ "Про мобілізовану підготовку та мобілізацію".

Були доданы такі уточнення: "за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, які зобов'язані відповідно до закону їх утримувати".

Таким чином змінився лише пункт абз.11 ч.1 ст. 23 ЗУ "Про мобілізовану підготовку та мобілізацію". Відповідно до нього, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані, у яких є дружина (чоловік) із числа осіб з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків або батьків дружини (чоловіка).

Але присутня умова, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, які зобов'язані відповідно до закону їх утримувати.

Абзац, який звільняє батьків дітей з інвалідністю від мобілізації — це абзац 6 ч.1 ст. 23 ЗУ "Про мобілізовану підготовку та мобілізацію". Згідно з ним, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані: жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років.

Таким чином, вищезгадані зміни до них не належать, оскільки не стосуються батьків, які мають дітей з інвалідністю.

Раніше ми повідомляли, в Україні до 18 листопада 2023 року продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію. Військовозобов'язаним чоловікам і надалі вручатимуть повістки для мобілізації до лав ЗСУ.

Нагадаймл також, що з'явилася петиція з проханням звільнити від мобілізації адвокатів.