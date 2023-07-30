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Мобілізація в Україні: який фах пропонують звільнити від призову

30 липня 2023 03:19
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Мобілізація в Україні: який фах пропонують звільнити від призову
Військові крокують на плацу. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Через повномасштабну російську агресію в Україні триває загальна мобілізація. Як відомо, призову підлягають представники не всіх професій. Тому з'явилася петиція з проханням звільнити від мобілізації також і адвокатів. 

Відповідну петицію можна підписати на сайті Президента України.

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Так, автор петиції про звільнення від військового призову адвокатів пропонує внести зміни до ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Він наголошує на несправедливості, оскільки прокурори не підлягають призову, а адвокати, які є їх процесуальними опонентами в суді, підлягають.

"Наразі, все більше зʼявляється випадків коли працівники ТЦК при виконанні адвокатами захисту громадян, в незаконний спосіб вчиняють тиск на адвокатів шляхом незаконного затримання в приміщенні ТЦК, шантаж і тиск питанням примусової мобілізації і т.д.", — зазначено в петиції.

Зазначимо, що петиція повинна набрати 25 000 підписів, щоб її розглянув Президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що незалежно від близькості або віддаленості від фронту кожен український регіон зіштовхнувся з певними викликами та труднощами. Особливої уваги під час війни потребують стан регіонального бізнесу та активність підприємців на місцях. А у більшості регіональних компаній у лавах ЗСУ наразі перебуває до 20% від військовозобов’язаних працівників.

Також ми повідомляли, що в Україні до 18 листопада 2023 року продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію. Відтак, військовозобов'язаним чоловікам і надалі вручатимуть повістки та мобілізовувати до лав ЗСУ. Якщо немає відстрочки та інших причин, які звільняють від військової служби. 

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