Мобілізація в Україні: який фах пропонують звільнити від призову

Військові крокують на плацу. Фото: google.com

Через повномасштабну російську агресію в Україні триває загальна мобілізація. Як відомо, призову підлягають представники не всіх професій. Тому з'явилася петиція з проханням звільнити від мобілізації також і адвокатів.

Відповідну петицію можна підписати на сайті Президента України.

Читайте також:

Адвокатів пропонують звільнити від мобілізації

Так, автор петиції про звільнення від військового призову адвокатів пропонує внести зміни до ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Він наголошує на несправедливості, оскільки прокурори не підлягають призову, а адвокати, які є їх процесуальними опонентами в суді, підлягають.

"Наразі, все більше зʼявляється випадків коли працівники ТЦК при виконанні адвокатами захисту громадян, в незаконний спосіб вчиняють тиск на адвокатів шляхом незаконного затримання в приміщенні ТЦК, шантаж і тиск питанням примусової мобілізації і т.д.", — зазначено в петиції.

Зазначимо, що петиція повинна набрати 25 000 підписів, щоб її розглянув Президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що незалежно від близькості або віддаленості від фронту кожен український регіон зіштовхнувся з певними викликами та труднощами. Особливої уваги під час війни потребують стан регіонального бізнесу та активність підприємців на місцях. А у більшості регіональних компаній у лавах ЗСУ наразі перебуває до 20% від військовозобов’язаних працівників.

Також ми повідомляли, що в Україні до 18 листопада 2023 року продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію. Відтак, військовозобов'язаним чоловікам і надалі вручатимуть повістки та мобілізовувати до лав ЗСУ. Якщо немає відстрочки та інших причин, які звільняють від військової служби.