Мобилизация в Украине: какую профессию предлагают освободить от призыва

Военные шагают на плацу. Фото: google.com

Из-за полномасштабной российской агрессии в Украине продолжается всеобщая мобилизация. Как известно, призыву подлежат представители не всех профессий. Потому появилась петиция с просьбой освободить от мобилизации также и адвокатов.

Соответствующую петицию можно подписать на сайте Президента Украины.

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Так, автор петиции об освобождении от военного призыва адвокатов предлагает внести изменения в ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Он отмечает несправедливость, поскольку прокуроры не подлежат призыву, а адвокаты, которые являются их процессуальными оппонентами в суде, подлежат.

"Пока все больше появляется случаев, когда работники ТЦК при выполнении адвокатами защиты граждан, незаконно оказывают давление на адвокатов путем незаконного задержания в помещении ТЦК, шантаж и давление вопросом принудительной мобилизации и т.д.", — говорится в петиции.

Отметим, что петиция должна набрать 25 000 подписей, чтобы ее рассмотрел Президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, что независимо от близости или удаленности от фронта каждый украинский регион столкнулся с определенными вызовами и сложностями. Особого внимания во время войны нуждаются в состоянии регионального бизнеса и активности предпринимателей на местах. А у большинства региональных компаний в рядах ВСУ сейчас находится до 20% от военнообязанных работников.

Также мы сообщали, что в Украине до 18 ноября 2023 продолжили военное положение и общую мобилизацию. Следовательно, военнообязанным мужчинам и дальше будут вручать повестки и мобилизовывать в ряды ВСУ. Если нет отсрочки и других причин, освобождаемых от военной службы.