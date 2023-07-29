Мобілізація працівників в Україні — де найгірша ситуація та що переживає бізнес

Українські військовослужбовці та добровольці на фронті. Фото: armyinform.com.ua

Незалежно від близькості або віддаленості від фронту кожен український регіон зіштовхнувся з певними викликами та труднощами. Особливої уваги під час війни потребують стан регіонального бізнесу та активність підприємців на місцях. А у більшості регіональних компаній у лавах ЗСУ наразі перебуває до 20% від військовозобов’язаних працівників.

Про це свідчить дослідження, яке оприлюднила Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА).

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Як зазначили в організації, опитування проводилося лише в чотирьох містах, де зосереджені регіональні офіси Асоціації, а саме:

Львів;

Одеса;

Харків;

Дніпро.

Яка ситуація з бізнесом у регіонах України

Як йдеться в повідомленні, якщо порівнювати з минулим 2022 роком, оцінки ведення бізнесу в усіх регіонах дещо покращилися, однак продовжують залишатися в негативному вимірі за п'яти бальною шкалою (де три — нейтральна оцінка).

Ситуація наразі виглядає наступним чином:

Львів — 2,64 бала;

Одеса — 2,47 бала;

Харків — 1,62 бала;

Дніпро — 2,25 бала.

Яка ситуація з мобілізацією у Львові

У Львові, який представляє західний регіон, підприємці головними проблемами виділили мобілізацію працівників, пов’язані з цим процесом труднощі їх бронювання, а також виїзд за кордон у короткотермінові відрядження.

"Ситуація з мобілізацією працівників у західному регіоні є найбільш напруженою. Лише у 4% компаній немає мобілізованих співробітників. У 84% мобілізовано до 20% від військовозобов’язаних працівників компанії, у 8% — 20-30% працівників, у 4% — 30-40%", — кажуть фахівці.

Крім цього підприємці зі Львова відзначають, що негативно впливають на роботу наступні фактори:

зниження купівельної спроможності населення;

непередбачувані дії держави, що можуть погіршити стан бізнесу.

З якими проблемами стикнулися в Одесі

В Одесі серед головних проблем регіону підприємці зазначили:

відтік робочої сили за кордон;

проблеми з логістикою;

корупцію;

непередбачувані дії держави, що можуть погіршити стан бізнесу.

"У 76% компаній у лавах Збройних сил служать до 20% від військовозобов’язаних працівників, водночас у 18% немає мобілізованих працівників. У закінчення війни до кінця року вірять 12% опитаних нами підприємців, 53% вважають, що війна закінчиться 2024 року, і 24% — протягом наступних трьох років", — йдеться у повідомленні ЄБА.

Як проходить бронювання у Дніпрі

Підприємці Дніпра серед головних проблем виділили:

труднощі з виїздом у закордонні відрядження;

бронювання працівників;

зниження купівельної спроможності населення;

корупцію.

"У третини компаній дніпровського регіону, а саме у 31%, немає мобілізованих співробітників, водночас у 56% мобілізовані до 20% від військовозобов’язаних працівників", — зазначили в асоціації.

Що з веденням бізнесу у Харкові

За повідомленням ЄБА, найгірше умови ведення бізнесу другий рік поспіль оцінили підприємці Харківської області. Серед опитаних компаній лише 6% працюють у повному обсязі, інші 63% працюють з обмеженнями, а 31% наразі взагалі не працюють.

"У 56% підприємців регіону мобілізовано до 20% від військовозобов’язаних працівників, а у 19% немає мобілізованих співробітників", — кажуть фахівці.

Головними проблемами бізнес Харкова називає:

зниження купівельної спроможності населення;

відтік персоналу за кордон;

мобілізацію працівників.

Крім цього, бізнес Харківської області має найгірші прогнози щодо тривалості війни: 19% вважають, що можна очікувати її завершення до кінця 2023 року, 44% очікують завершення протягом одного-трьох років, а 31% вважає, що війна надовго.

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