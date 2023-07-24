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В Україні запроваджують онлайн-бронювання працівників: що важливо знати

24 липня 2023 13:16
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор
Мобілізація в Україні — що таке єБронювання та як працюватиме онлайн-сервіс
Працівник ТЦК та СП займається електронною документацією. Фото: АрміяInform
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор

В Україні вже сімнадцятий місяць тривають воєнний стан та загальна мобілізація, під час якої призову підлягають військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років. Водночас українців можуть забронювати від мобілізації установи, підприємства, організації. Якщо раніше роботодавцям необхідно було подавати купу паперових документів до Міноборони, то в найближчому майбутньому усе це можна буде зробити онлайн. Це дасть змогу зекономити час та пришвидшити процес. 

Детально про онлайн-систему бронювання співробітників розповів заступник міністра економіки Ігор Фоменко.

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Скористатися онлайн-бронюванням зможуть українські підприємства, установи та організації, щоб забронювати своїх співробітників від мобілізації у воєнний час. 

"Це буде послуга, де підприємство буде створювати свій кабінет, заходити, вводити дані військово-облікової спеціальності, дані працівників, автоматично з Пенсійного фонду та Податкової буде підтягуватись вся необхідна інформація. І потім, ледь не автоматично, якщо немає обмежень, буде видаватися електронне бронювання", — пояснив заступник міністра економіки.

Фоменко також розповів, що в електронному документі, якщо система дозволить отримати бронювання, буде QR-код, який можна буде роздруковувати. Це і буде підтвердженням того, що людина заброньована.

Цей QR-код особа матиме змогу надавати, наприклад, під час перевірки документів або при видачі повістки.

 

В Україні запроваджують сервіс для онлайн-бронювання працівників — як він працюватиме
Заступник міністра економіки Ігор Фоменко. Фото: РБК Україна

Коли запрацює український сервіс єБронювання 

За словами Фоменко, Мінекономінки та Міністерство цифрової трансформації разом займаються розробкою онлайн-сервісу "єБронювання". Щоб випустити якісний продукт міністерства можуть витратити близько трьох місяців. Таким чином очікувати якісного алгоритму електронного бронювання слід вже восени поточного року. 

"Думаю, що на все це піде десь три місяці, тому що це повністю буде руйнувати чинний алгоритм бронювання. І 76-ту постанову теж будемо повністю переписувати з урахуванням того, що це буде диджиталізований процес", — зазначив Фоменко.

Раніше ми писали, як діяти, якщо ТЦК ігнорують наявність бронювання та намагаються мобілізувати.

Нагадаємо, ми повідомляли, за яких умов можуть анулювати бронювання працівника.

Також ми розповідали, яких помилок найчастіше припускаються роботодавці при бронюванні працівників та як їх можна уникнути. 

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