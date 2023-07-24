Мобилизация в Украине — что такое еБронирование и как будет работать онлайн-сервис

Сотрудник ТЦК и СП занимается электронной документацией. Фото: АрмияInform

В Украине уже семнадцатый месяц продолжаются военное положение и общая мобилизация, во время которой призыву подлежат военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет. В то же время, украинцев могут забронировать от мобилизации учреждения, предприятия, организации. Если раньше работодателям необходимо было подавать кучу бумажных документов в Минобороны, то в ближайшем будущем все это можно будет сделать онлайн. Это позволит сэкономить время и ускорить процесс.

Подробно об онлайн-системе бронирования сотрудников рассказал заместитель министра экономики Игорь Фоменко.

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Воспользоваться онлайн бронированием смогут украинские предприятия, учреждения и организации, чтобы забронировать своих сотрудников от мобилизации в военное время.

"Это будет услуга, где предприятие будет создавать свой кабинет, заходить, вводить данные военно-учетной специальности, данные работников, автоматически из Пенсионного фонда и Налоговой будет подтягиваться вся необходимая информация. И потом, едва ли не автоматически, если нет ограничений, будет выдаваться электронное бронирование", — пояснил замминистра экономики.

Фоменко также рассказал, что в электронном документе, если система позволит получить бронирование, будет QR-код, который можно распечатывать. Это и будет подтверждением того, что человек забронирован.

Этот QR-код может предоставлять лицо, например, при проверке документов или при выдаче повестки.

Заместитель министра экономики Игорь Фоменко. Фото: РБК Украина

Когда заработает украинский сервис еБронирование

По словам Фоменко, Минэкономинки и Министерство цифровой трансформации вместе занимаются разработкой онлайн-сервиса "еБронирование". Чтобы выпустить качественный продукт, министерства могут потратить около трех месяцев. Таким образом, ожидать качественного алгоритма электронного бронирования следует уже осенью текущего года.

"Думаю, что на все это уйдет примерно три месяца, потому что это полностью будет разрушать действующий алгоритм бронирования. И 76-е постановление тоже будем полностью переписывать с учетом того, что это будет диджитализованный процесс", — отметил Фоменко.

Раньше мы писали, как поступить, если ТЦК игнорируют наличие бронирования и пытаются мобилизовать.

Напомним, мы сообщали, при каких условиях могут аннулировать бронирование работника.

Также мы рассказывали, какие ошибки чаще всего допускают работодатели при бронировании работников и как их можно избежать.