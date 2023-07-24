Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow В Украине внедряют онлайн-бронирование работников: что важно знать arrow

В Украине внедряют онлайн-бронирование работников: что важно знать

24 июля 2023 13:16
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор
Мобилизация в Украине — что такое еБронирование и как будет работать онлайн-сервис
Сотрудник ТЦК и СП занимается электронной документацией. Фото: АрмияInform
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор

В Украине уже семнадцатый месяц продолжаются военное положение и общая мобилизация, во время которой призыву подлежат военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет. В то же время, украинцев могут забронировать от мобилизации учреждения, предприятия, организации. Если раньше работодателям необходимо было подавать кучу бумажных документов в Минобороны, то в ближайшем будущем все это можно будет сделать онлайн. Это позволит сэкономить время и ускорить процесс.

Подробно об онлайн-системе бронирования сотрудников рассказал заместитель министра экономики Игорь Фоменко.

Читайте также:

Что известно об онлайн-сервисе бронирования работников

Воспользоваться онлайн бронированием смогут украинские предприятия, учреждения и организации, чтобы забронировать своих сотрудников от мобилизации в военное время.

"Это будет услуга, где предприятие будет создавать свой кабинет, заходить, вводить данные военно-учетной специальности, данные работников, автоматически из Пенсионного фонда и Налоговой будет подтягиваться вся необходимая информация. И потом, едва ли не автоматически, если нет ограничений, будет выдаваться электронное бронирование", — пояснил замминистра экономики.

Фоменко также рассказал, что в электронном документе, если система позволит получить бронирование, будет QR-код, который можно распечатывать. Это и будет подтверждением того, что человек забронирован.

Этот QR-код может предоставлять лицо, например, при проверке документов или при выдаче повестки.

 

В Украине вводят сервис для онлайн-бронирования работников - как он будет работать
Заместитель министра экономики Игорь Фоменко. Фото: РБК Украина

Когда заработает украинский сервис еБронирование

По словам Фоменко, Минэкономинки и Министерство цифровой трансформации вместе занимаются разработкой онлайн-сервиса "еБронирование". Чтобы выпустить качественный продукт, министерства могут потратить около трех месяцев. Таким образом, ожидать качественного алгоритма электронного бронирования следует уже осенью текущего года.

"Думаю, что на все это уйдет примерно три месяца, потому что это полностью будет разрушать действующий алгоритм бронирования. И 76-е постановление тоже будем полностью переписывать с учетом того, что это будет диджитализованный процесс", — отметил Фоменко.

Раньше мы писали, как поступить, если ТЦК игнорируют наличие бронирования и пытаются мобилизовать.

Напомним, мы сообщали, при каких условиях могут аннулировать бронирование работника.

Также мы рассказывали, какие ошибки чаще всего допускают работодатели при бронировании работников и как их можно избежать.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

None

Как власти Киева "сливают" деньги на ненужные дорожные работы: транспортный аналитик

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

00:43 "Это моя бабушка": уклонисты придумали новый способ пересечения границы

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз