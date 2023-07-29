Мобилизация работников в Украине — где самая плохая ситуация и что переживает бизнес

Мобилизация работников в Украине: какой регион столкнулся с самыми большими вызовами
Независимо от близости или удаленности от фронта, каждый украинский регион столкнулся с определенными вызовами и трудностями. Особое внимание во время войны нуждается в состоянии регионального бизнеса и активности предпринимателей на местах. А у большинства региональных компаний в рядах ВСУ сейчас находится до 20% от военнообязанных работников.
Об этом свидетельствует исследование, обнародованное Европейской Бизнес Ассоциацией (ЕБА).
Как отметили в организации, опрос проводился только в четырех городах, где сосредоточены региональные офисы Ассоциации, а именно:
- Львов;
- Одесса;
- Харьков;
- Днепр.
Какая ситуация с бизнесом в регионах Украины
Как говорится в сообщении, если сравнивать с прошлым 2022 годом оценки ведения бизнеса во всех регионах несколько улучшились, однако продолжают оставаться в отрицательном измерении по пяти бальной шкале (где три — нейтральная оценка).
Ситуация выглядит следующим образом:
- Львов — 2,64 балла;
- Одесса — 2,47 балла;
- Харьков — 1,62 балла;
- Днепр — 2,25 балла.
Какая ситуация с мобилизацией во Львове
Во Львове, представляющем западный регион, предприниматели главными проблемами выделили мобилизацию работников, связанные с этим процессом трудности их бронирования, а также выезд за границу в краткосрочные командировки.
"Ситуация с мобилизацией работников в западном регионе наиболее напряженная. Только у 4% компаний нет мобилизованных сотрудников. У 84% мобилизовано до 20% от военнообязанных работников компании, у 8% — 20-30% работников, у 4% — 30 -40%", — говорят специалисты.
Кроме этого, предприниматели из Львова отмечают, что негативно влияют на работу следующие факторы:
- снижение покупательной способности населения;
- непредсказуемые действия государства, которые могут усугубить состояние бизнеса.
С какими проблемами столкнулись в Одессе
В Одессе среди главных проблем региона предприниматели отметили:
- отток рабочей силы за границу;
- проблемы с логистикой;
- коррупцию;
- непредсказуемые действия государства, которые могут усугубить состояние бизнеса.
"В 76% компаний в рядах Вооруженных сил служат до 20% от военнообязанных работников, в то же время у 18% нет мобилизованных работников. В окончание войны до конца года верят 12% опрошенных нами предпринимателей, 53% считают, что война закончится в 2024 году, и 24% — в течение следующих трех лет", — говорится в сообщении ЕБА.
Как проходит бронирование в Днепре
Предприниматели Днепра среди главных проблем выделили:
- трудности с выездом в заграничные командировки;
- бронирование работников;
- снижение покупательной способности населения;
- коррупцию.
"У трети компаний днепровского региона, а именно у 31%, нет мобилизованных сотрудников, в то же время у 56% мобилизовано до 20% от военнообязанных работников", — отметили в ассоциации.
Что с ведением бизнеса в Харькове
По сообщению ЕБА, хуже всего условия ведения бизнеса второй год подряд оценили предприниматели Харьковской области. Среди опрошенных компаний только 6% работают в полном объеме, остальные 63% работают с ограничениями, а 31% пока вообще не работают.
"У 56% предпринимателей региона мобилизовано до 20% от военнообязанных работников, а у 19% нет мобилизованных сотрудников", — говорят специалисты.
Главными проблемами бизнес Харькова называет:
- снижение покупательной способности населения;
- отток персонала за границу;
- мобилизацию работников.
Кроме этого, бизнес Харьковской области имеет самые плохие прогнозы относительно продолжительности войны: 19% считают, что можно ожидать ее завершения до конца 2023 года, 44% ожидают завершения в течение одного-трех лет, а 31% считают, что война надолго.
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