Мобилизация работников в Украине — где самая плохая ситуация и что переживает бизнес

Украинские военнослужащие и добровольцы на фронте. Фото: armyinform.com.ua

Независимо от близости или удаленности от фронта, каждый украинский регион столкнулся с определенными вызовами и трудностями. Особое внимание во время войны нуждается в состоянии регионального бизнеса и активности предпринимателей на местах. А у большинства региональных компаний в рядах ВСУ сейчас находится до 20% от военнообязанных работников.

Об этом свидетельствует исследование, обнародованное Европейской Бизнес Ассоциацией (ЕБА).

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Как отметили в организации, опрос проводился только в четырех городах, где сосредоточены региональные офисы Ассоциации, а именно:

Львов;

Одесса;

Харьков;

Днепр.

Какая ситуация с бизнесом в регионах Украины

Как говорится в сообщении, если сравнивать с прошлым 2022 годом оценки ведения бизнеса во всех регионах несколько улучшились, однако продолжают оставаться в отрицательном измерении по пяти бальной шкале (где три — нейтральная оценка).

Ситуация выглядит следующим образом:

Львов — 2,64 балла;

Одесса — 2,47 балла;

Харьков — 1,62 балла;

Днепр — 2,25 балла.

Какая ситуация с мобилизацией во Львове

Во Львове, представляющем западный регион, предприниматели главными проблемами выделили мобилизацию работников, связанные с этим процессом трудности их бронирования, а также выезд за границу в краткосрочные командировки.

"Ситуация с мобилизацией работников в западном регионе наиболее напряженная. Только у 4% компаний нет мобилизованных сотрудников. У 84% мобилизовано до 20% от военнообязанных работников компании, у 8% — 20-30% работников, у 4% — 30 -40%", — говорят специалисты.

Кроме этого, предприниматели из Львова отмечают, что негативно влияют на работу следующие факторы:

снижение покупательной способности населения;

непредсказуемые действия государства, которые могут усугубить состояние бизнеса.

С какими проблемами столкнулись в Одессе

В Одессе среди главных проблем региона предприниматели отметили:

отток рабочей силы за границу;

проблемы с логистикой;

коррупцию;

непредсказуемые действия государства, которые могут усугубить состояние бизнеса.

"В 76% компаний в рядах Вооруженных сил служат до 20% от военнообязанных работников, в то же время у 18% нет мобилизованных работников. В окончание войны до конца года верят 12% опрошенных нами предпринимателей, 53% считают, что война закончится в 2024 году, и 24% — в течение следующих трех лет", — говорится в сообщении ЕБА.

Как проходит бронирование в Днепре

Предприниматели Днепра среди главных проблем выделили:

трудности с выездом в заграничные командировки;

бронирование работников;

снижение покупательной способности населения;

коррупцию.

"У трети компаний днепровского региона, а именно у 31%, нет мобилизованных сотрудников, в то же время у 56% мобилизовано до 20% от военнообязанных работников", — отметили в ассоциации.

Что с ведением бизнеса в Харькове

По сообщению ЕБА, хуже всего условия ведения бизнеса второй год подряд оценили предприниматели Харьковской области. Среди опрошенных компаний только 6% работают в полном объеме, остальные 63% работают с ограничениями, а 31% пока вообще не работают.

"У 56% предпринимателей региона мобилизовано до 20% от военнообязанных работников, а у 19% нет мобилизованных сотрудников", — говорят специалисты.

Главными проблемами бизнес Харькова называет:

снижение покупательной способности населения;

отток персонала за границу;

мобилизацию работников.

Кроме этого, бизнес Харьковской области имеет самые плохие прогнозы относительно продолжительности войны: 19% считают, что можно ожидать ее завершения до конца 2023 года, 44% ожидают завершения в течение одного-трех лет, а 31% считают, что война надолго.

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