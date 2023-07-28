Мобілізація в Україні: хто отримає повістку у серпні

Представники ТЦК вручають повістки військовозобов'язаним. Фото: Новини.LIVE

В Україні до 18 листопада 2023 року продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію. Відтак, військовозобов'язаним чоловікам і надалі вручатимуть повістки та мобілізовувати до лав ЗСУ. Якщо немає відстрочки та інших причин, які звільняють від військової служби.

Юристка із НКО "Юридична сотня" Софія Кухоцька в етері Національного телемарафону "Єдині новини" розповіла, кого призиватимуть першими у серпні.

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Мобілізація у серпні

Правозахисниця Софія Кухоцька заявила, що принципових змін щодо загальної мобілізації та видачі повісток з 1 серпня не буде.

Як і раніше, у серпні діятимуть три види повісток, які можуть вручити чоловікам:

для уточнення даних;

про проходження військово-лікарської комісії (ВЛК);

мобілізаційне розпорядження.

За першою повісткою військовозобов'язаному потрібно з'явитися до ТЦК для уточнення військово-облікових даних. За другою — пройти медогляд, під час якого встановлять рівень придатності до військової служби.

Начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ Роман Горбач повідомив, що окрім чоловіків із бойовим досвідом, у ЗСУ є запит на громадян із навичками іноземних мов: англійської, французької чи німецької.

Нагадаємо, для отримання відстрочки від мобілізації у воєнний час потрібно з’явитись у ТЦК та СП особисто для подання заяви про відстрочку від мобілізації та пройти всі необхідні мобілізаційні процедури, а саме:

оновити військово-облікові дані;

пройти медичний огляд для визначення придатності.

Під час медичного огляду комісії слід надати документи (медкарту, інші медичні обстеження, аналізи тощо), які підтверджують наявність захворювань.