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Мобілізація в Україні: хто отримає повістку у серпні

28 липня 2023 01:10
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Мобілізація в Україні: хто отримає повістку у серпні
Представники ТЦК вручають повістки військовозобов'язаним. Фото: Новини.LIVE
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Україні до 18 листопада 2023 року продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію. Відтак, військовозобов'язаним чоловікам і надалі вручатимуть повістки та мобілізовувати до лав ЗСУ. Якщо немає відстрочки та інших причин, які звільняють від військової служби. 

Юристка із НКО "Юридична сотня" Софія Кухоцька в етері Національного телемарафону "Єдині новини" розповіла, кого призиватимуть першими у серпні. 

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Правозахисниця Софія Кухоцька заявила, що принципових змін щодо загальної мобілізації та видачі повісток з 1 серпня не буде. 

Як і раніше, у серпні діятимуть три види повісток, які можуть вручити чоловікам:

  • для уточнення даних;
  • про проходження військово-лікарської комісії (ВЛК);
  • мобілізаційне розпорядження.

За першою повісткою військовозобов'язаному потрібно з'явитися до ТЦК для уточнення військово-облікових даних. За другою — пройти медогляд, під час якого встановлять рівень придатності до військової служби.

Начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ Роман Горбач повідомив, що окрім чоловіків із бойовим досвідом, у ЗСУ є запит на громадян із навичками іноземних мов: англійської, французької чи німецької.

Нагадаємо, для отримання відстрочки від мобілізації у воєнний час потрібно з’явитись у ТЦК та СП особисто для подання заяви про відстрочку від мобілізації та пройти всі необхідні мобілізаційні процедури, а саме: 

  • оновити військово-облікові дані;
  • пройти медичний огляд для визначення придатності.

Під час медичного огляду комісії слід надати документи (медкарту, інші медичні обстеження, аналізи тощо), які підтверджують наявність захворювань. 

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