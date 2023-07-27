Вручення повістки чоловіку з інвалідністю — чи це законно та як діяти

Військовозобов'язаному чоловіку виписують повістку на вулиці. Фото: vn.20minut.ua

Все частіше в українських ЗМІ лунають новини про те, що працівники ТЦК вручають повістки особам з інвалідністю. Очевидно, що такі громадяни не придатні до військової служби, тому логічно в українців виникають питання, чи законні такі дії з боку територіальних центрів та чи необхідно людям з обмеженими фізичними можливостями йти за повісткою.

Чому повістки вручають особам з інвалідністю, що у такому разі робити та як оскаржити таке рішення ВЛК, розбираємося далі в матеріалі.

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У Вінниці вручили повістку чоловіку з інвалідністю — що відомо про інцидент

Про один з недавніх інцидентів, який обурив українців, розповів громадський діяч Андрій Смолій у своєму Telegram-каналі.

Так, у Вінниці працівники ТЦК та СП вручили повістку чоловікові з третьою групою інвалідності. Разом з мамою він явився до територіального центру для уточнення даних.

Після його направили на ВЛК. Вже медична комісія у місті Шаргород, Вінницька область, визнала придатним чоловіка з третьою групою інвалідності. Мало того, комісія навіть не врахувала той факт, що людина перебуває на обліку в психіатричній лікарні.

Наразі сім'я має великі клопоти. Вони зверталися до міськради зі скаргою. Проте домогтися справедливості не змогли. Там сказали: "Треба розібратись у всіх деталях".

Чи мають право вручити повістку людині з інвалідністю та відправляти її на ВЛК

Як пояснила юристка ГО "Юридична сотня" Марія Звягінцева в коментарі NV, під час дії воєнного стану в межах загальної мобілізації представники ТЦК уповноважені:

вручати повістки для уточнення даних всім чоловікам, яких візуально вважають придатними до військової служби;

перевіряти облікові дані;

відправляти на медичну комісію всіх військовозобов'язаних. Це стосується навіть тих, хто має відстрочку, бронювання або навіть виключений з військового обліку за станом здоров’я.

Варто зауважити, що особи, які були виключені з військового обліку, але після проходження медкомісії визнані придатними або обмежено придатними за станом здоров’я, можуть знову бути поставлені на військовий облік.

Що робити, якщо вручили повістку особі з інвалідністю — важливі нюанси

За українським законодавством, навіть інвалідність не звільняє від явки до ТЦК, якщо була належним чином вручена повістка під підпис.

Особи з інвалідністю отримують повістку про уточнення даних. Цей тип повістки не можна оскаржити в суді, тож треба прийти до ТЦК у зазначений час і надати документи, які підтверджують інвалідність. Також нотаріально завірені копії таких документів можна відправити до ТЦК поштою.

Що стосується повістки на проходження медичної комісії, то ТЦК мають право після перевірки даних скеровувати осіб на проходження ВЛК. Однак люди, які мають відстрочення або інвалідність, не зобов’язані підписувати повістку на ВЛК і проходити медкомісію.

Юристка додала, що початок проходження ВЛК може означати добровільне бажання особи мобілізуватися. В такому разі після визнання особи придатною до служби та отримання мобілізаційного розпорядження відстрочення не діє.

Військовозобов'язані в територіальному центрі комплектування. Фото: МОТЦК та СП

Як оскаржити рішення ВЛК

Порядок проходження медкомісії та оскарження її результатів регулюється Наказом Міністерства оборони України "№402 від 14.08.2008 року "Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України".

Якщо особа не згодна з рішенням, вона має перш за все подати заяву на перегляд рішення медкомісії до вищого керівництва ВЛК або ЦВЛК. Щоб скласти правильну заяву, варто скористатися послугами військового адвоката або військового юриста.

У заяві необхідно зазначити всі наявні обставини справи:

надати чітке пояснення з чим саме ви не погоджуєтеся;

надати підтвердження цієї інформації: медичні документи та попереднє рішення комісії, лікарські висновки, дослідження, виписки з історії хвороби або будь-які інші лабораторні аналізи, які можуть підтвердити реальний стан вашого здоров’я.

За результатом розгляду вашої скарги військовозобов'язаного можуть направити на контрольне лікарське обстеження до ВЛК вищого рівня (тобто до тієї, куди ви подавали скаргу).

За результатом проходження цієї ВЛК нададуть новий висновок про стан вашого здоров’я, який і буде братися до уваги центрами комплектування.

Рішення ВЛК можна також оскаржити в суді в порядку адміністративного судочинства (та 2.3.5. та п. 2.4.10 Положення). Проте юристи радять спочатку скористатися першим варіантом.

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