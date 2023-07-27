Вручение повестки мужчине с инвалидностью — законно ли это и как действовать

Военнообязанному мужчине выписывают повестку на улице. Фото: vn.20minut.ua

Все чаще в украинских СМИ раздаются новости о том, что работники ТЦК вручают повестки лицам с инвалидностью. Очевидно, что такие граждане не пригодны к военной службе, поэтому логично у украинцев возникают вопросы, законны ли такие действия со стороны территориальных центров и необходимо ли людям с ограниченными физическими возможностями идти за повесткой.

Почему повестки вручают лицам с инвалидностью, что в таком случае делать и как обжаловать такое решение ВЛК, разбираемся в материале.

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В Виннице вручили повестку мужчине с инвалидностью — что известно об инциденте

Об одном из недавних инцидентов, возмутившем украинцев, рассказал общественный деятель Андрей Смолий в своем Telegram-канале.

В Виннице работники ТЦК и СП вручили повестку мужчине с третьей группой инвалидности. Вместе с мамой он явился в территориальный центр для уточнения данных.

После его направили на ВВК. Уже медицинская комиссия в городе Шаргород, Винницкая область, признала годным мужчину с третьей группой инвалидности. Более того, комиссия даже не учла тот факт, что человек состоит на учете в психбольнице.

Сейчас у семьи большие хлопоты. Они обращались в горсовет с жалобой. Однако добиться справедливости не смогли. Там сказали: "Нужно разобраться во всех деталях".

Имеют ли право вручить повестку человеку с инвалидностью и отправлять его на ВВК

Как пояснила юрист ОО "Юридическая сотня" Мария Звягинцева в комментарии NV, во время действия военного положения в рамках общей мобилизации представители ТЦК уполномочены:

вручать повестки для уточнения данных всем мужчинам, которых считают визуально пригодными к военной службе;

проверять учетные данные;

отправлять в медицинскую комиссию всех военнообязанных. Это касается даже тех, кто имеет отсрочку, бронирование или даже исключен из военного учета по состоянию здоровья.

Следует заметить, что лица, исключенные из военного учета, но после прохождения медкомиссии признанные пригодными или ограниченно пригодными по состоянию здоровья, могут вновь быть поставлены на военный учет.

Что делать, если вручили повестку лицу с инвалидностью — важные нюансы

Согласно украинскому законодательству даже инвалидность не освобождает от явки в ТЦК, если была должным образом вручена повестка под подпись.

Лица с инвалидностью получают повестку об уточнении данных. Этот тип повестки нельзя обжаловать в суде, поэтому нужно прийти в ТЦК в указанное время и предоставить документы, подтверждающие инвалидность. Также нотариально заверенные копии таких документов можно отправить в ТЦК по почте.

Что касается повестки на прохождение медицинской комиссии, то ТЦК имеют право после проверки данных направлять лиц на прохождение ВВК. Однако люди, имеющие отсрочку или инвалидность, не обязаны подписывать повестку на ВВК и проходить медкомиссию.

Юрист добавила, что начало прохождения ВВК может означать добровольное желание лица мобилизоваться. В таком случае после признания лица годным к службе и получения мобилизационного распоряжения отсрочка не действует.

Военнообязанные в территориальном центре комплектования. Фото: МОТЦК и СП

Как обжаловать решение ВВК

Порядок прохождения медкомиссии и обжалования ее результатов регулируется Приказом Министерства обороны Украины "№402 от 14.08.2008 года "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины".

Если лицо не согласно с решением, оно должно прежде всего подать заявление на пересмотр решения медкомиссии высшему руководству ВВК или ЦВВК. Чтобы составить правильное заявление, следует воспользоваться услугами военного адвоката или военного юриста.

В заявлении необходимо указать все имеющиеся обстоятельства дела:

дать четкое объяснение с чем именно вы не соглашаетесь;

предоставить подтверждение этой информации: медицинские документы и предварительное решение комиссии, врачебные выводы, исследования, выписки из истории болезни или другие лабораторные анализы, которые могут подтвердить реальное состояние вашего здоровья.

По результатам рассмотрения вашей жалобы военнообязанного могут направить на контрольное врачебное обследование в ВВК высшего уровня (т.е. до той, куда вы подавали жалобу).

По результатам прохождения этой ВВК предоставят новый вывод о состоянии вашего здоровья, которое и будет приниматься во внимание центрами комплектования.

Решения ВВК можно также обжаловать в суде в порядке административного судопроизводства (и 2.3.5. и п. 2.4.10 Положения). Однако юристы советуют сначала воспользоваться первым вариантом.

Раньше мы писали, как действовать военнообязанным, имеющим отсрочку, если их пытаются мобилизовать.

Напомним, мы рассказывали, могут ли вручать повестки ограниченно подходящим украинцам.

Также мы сообщали, как написать заявление о неправомерных действиях сотрудников ТЦК.