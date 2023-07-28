Мобилизация в Украине: кто получит повестку в августе

Представители ТЦК вручают повестки военнообязанным. Фото: Новини.LIVE

В Украине до 18 ноября 2023 года продолжили военное положение и всеобщую мобилизацию. Следовательно, военнообязанным мужчинам и дальше будут вручать повестки и мобилизовывать в ряды ВСУ. Если нет отсрочки и других причин, которые освобождают от военной службы.

Юрист из НКО "Юридическая сотня" София Кухоцкая в эфире Национального телемарафона "Єдині новини" рассказала, кого будут призывать первыми в августе.

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Мобилизация в августе

Правозащитница София Кухоцкая заявила, что принципиальных изменений в общей мобилизации и выдаче повесток с 1 августа не будет.

По-прежнему в августе будут действовать три вида повесток, которые могут вручить мужчинам:

для уточнения данных;

о прохождении военно-врачебной комиссии (ВВК);

мобилизационное предписание.

По первой повестке военнообязанному нужно явиться в ТЦК для уточнения военно-учетных данных. По второй — пройти медосмотр, во время которого установят уровень годности к военной службе.

Начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск Роман Горбач сообщил, что кроме мужчин с боевым опытом, в ВСУ есть запрос на граждан с навыками иностранных языков: английский, французский или немецкий.

Напомним, для получения отсрочки от мобилизации в военное время нужно явиться в ТЦК и СП лично для подачи заявления об отсрочке от мобилизации и пройти все необходимые мобилизационные процедуры, а именно:

обновить военно-учетные данные;

пройти медицинское освидетельствование для определения пригодности.

Во время медицинского осмотра комиссии следует предоставить документы (медкарту, другие медицинские обследования, анализы и т.п.), подтверждающие наличие заболеваний.