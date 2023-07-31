Имеет ли право на отсрочку от мобилизации отец ребенка с инвалидностью: комментарий юриста

Отец с ребенком на руках. Фото: Pexels

В Украине значительно уменьшилось количество лиц, которые могут получить отсрочку во время общей мобилизации. Новые ограничения затронули родственников лиц с инвалидностью.

Могут ли получить отсрочку от мобилизации родители детей с инвалидностью объяснил юрист Константин Гритчин.

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Юрист пояснил, что в ЗУ "О внесении изменений в некоторые законы Украины по отдельным вопросам, связанным с прохождением военной службы во время действия военного положения", были внесены изменения в абзац 11 ч. ст. 23 ЗУ "О мобилизованной подготовке и мобилизации".

Были добавлены следующие уточнения: "при условии, что у таких лиц с инвалидностью нет других трудоспособных лиц, которые обязаны в соответствии с законом их содержать".

Таким образом, изменился лишь пункт абз.11 ч.1 ст. 23 ЗУ "О мобилизованной подготовке и мобилизации". В соответствии с ним, не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные, у которых есть жена (муж) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из родителей или родителей жены (супруга).

Но есть условие, что такие лица с инвалидностью не имеют других трудоспособных лиц, которые обязаны в соответствии с законом их содержать.

Абзац, освобождающий родителей детей с инвалидностью от мобилизации — абзац 6 ч.1 ст. 23 ЗУ "О мобилизованной подготовке и мобилизации". Согласно ему, не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные: женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет.

Таким образом, вышеупомянутые изменения к ним не относятся, поскольку не касаются родителей, имеющих детей с инвалидностью.

Ранее мы сообщали, что в Украине до 18 ноября 2023 года продлили военное положение и общую мобилизацию. Военнообязанным мужчинам и дальше будут вручать повестки для мобилизации в ряды ВСУ.

Напомню также, что появилась петиция с просьбой освободить от мобилизации адвокатов.