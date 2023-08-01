Мобілізація в Україні — хто з чоловіків може втратити відстрочку 2023 року

Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ООТЦК та СП

В Україні навіть під час дії загальної мобілізації є категорії осіб, які мають право на відстрочку від військової служби. Проте через зміни до українського законодавства, які недавно набули чинності, одна категорія військовозобов'язаних може втратити таке право.

Детальніше про це розповіла адвокатка Вікторія Кравченко. Вона пояснила, до чого варто бути готовими українцям.

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Набув чинності закон №9342, який вносить зміни до ст. 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

У документі тепер є примітка, що особи, які мають родичів з інвалідністю або які є опікунами родичів з інвалідністю можуть втратити право на відстрочку, якщо в родині є інші працездатні особи, зобов’язані відповідно до закону їх утримувати.

"Отже, раніше, наприклад, два брати мали батька з інвалідністю ІІ групи, й обидва по суті за законом мали можливість на відстрочку від мобілізації. Зараз вже так не буде — один з братів може бути мобілізований", — пояснила правознавиця.

Кравченко навела ще декілька прикладів, так, якщо раніше в сім'ї де є брат і сестра й один з батьків має інвалідність, брат міг отримати відстрочку від військової служби. Проте тепер, якщо сестра працездатна, то брата можуть мобілізувати.

"Раніше, якщо чоловік мав тестя інваліда першої чи другої групи, він міг мати відстрочку від мобілізації. Зараз ні! У випадку працездатної дружини або працездатної дружини тестя, або працездатної дочки чи сина тестя такого чоловіка можуть призвати", — розповідає адвокатка.

Нині право на відстрочку зможе отримати, наприклад, лише єдиний син у непрацездатних батьків або чоловік у якого дружина-інвалід без дітей та непрацездатних батьків.

Також експертка попередила чоловіків, які раніше отримали відстрочку від мобілізації у зв’язку з інвалідністю батьків, батьків дружини чи дружини, що їх можуть викликати до ТЦК.

У кого виникає обов'язок утримувати особу з інвалідністю

Також адвокатка нагадала, у кого виникає обов'язок утримувати людину з інвалідністю, особливо I та II групи. Це обов'язок дітей щодо батьків та обов'язок утримання другого з подружжя.

Таким чином, відповідно до закону утримувати непрацездатних осіб зобов’язані:

повнолітні діти особи;

батьки особи;

дружина або чоловік особи.

Кравченко нагадала, що обов’язок повнолітніх дітей піклуватися про своїх непрацездатних батьків закріплено в Конституції України. Згідно з ч. 1 ст. 202 Сімейного кодексу України повнолітні дочка, син зобов’язані утримувати батьків, які є непрацездатними та потребують матеріальної допомоги. Батьки ж зобов’язані утримувати дітей до настання повноліття та закінчення навчання, або повнолітніх дітей, які отримали інвалідність.

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