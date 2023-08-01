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Одна категория мужчин может потерять право на отсрочку: в чем причина

1 августа 2023 17:43
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор
Мобилизация в Украине — кто из мужчин может потерять отсрочку в 2023 году
Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ООТЦК та СП
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор

В Украине даже во время действия всеобщей мобилизации есть категории лиц, имеющих право на отсрочку от военной службы. Однако из-за недавно вступивших в силу изменений в украинском законодательстве одна категория военнообязанных может потерять такое право.

Детальнее об этом рассказала адвокат Виктория Кравченко. Она объяснила, к чему следует быть готовыми украинцам.

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Вступил в силу закон №9342, вносящий изменения в ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

В документе теперь примечание, что лица, имеющие родственников с инвалидностью или опекуны родственников с инвалидностью, могут потерять право на отсрочку, если в семье есть другие трудоспособные лица, обязанные в соответствии с законом их содержать.

"Итак, раньше, например, два брата имели отца с инвалидностью II группы, и оба по сути по закону имели возможность на отсрочку от мобилизации. Сейчас уже так не будет — один из братьев может быть мобилизован", — пояснила правовед.

Кравченко привела еще несколько примеров, так если раньше в семье, где есть брат и сестра и один из родителей имеет инвалидность, брат мог получить отсрочку от военной службы. Однако теперь, если сестра трудоспособна, брата могут мобилизовать.

"Раньше, если у мужчины был тесть инвалид первой или второй группы, он мог иметь отсрочку от мобилизации. Сейчас нет! В случае трудоспособной жены или трудоспособной жены тестя, или трудоспособной дочери, или сына тестя такого мужчину могут призвать", — рассказывает адвокат.

Теперь право на отсрочку сможет получить, например, только единственный сын у нетрудоспособных родителей или муж у которого жена-инвалид без детей и нетрудоспособных родителей.

Также эксперт предупредила мужчин, ранее получивших отсрочку от мобилизации в связи с инвалидностью родителей, родителей жены, что их могут вызвать в ТЦК.

У кого возникает обязанность содержать лицо с инвалидностью

Также адвокат напомнила, у кого возникает обязанность содержать лицо с инвалидностью, особенно I и II группы. Это обязанность детей по отношению к родителям и обязанность содержания одного из супругов.

Таким образом, согласно закону содержать нетрудоспособных лиц обязаны:

  • совершеннолетние дети лица;
  • родители лица;
  • жена или муж лица.

Кравченко напомнила, что обязанность совершеннолетних детей заботиться о своих нетрудоспособных родителях закреплена в Конституции Украины. Согласно ч. 1 ст. 202 Семейного кодекса Украины совершеннолетние дочь, сын обязаны содержать родителей, которые нетрудоспособны и нуждаются в материальной помощи. Родители же обязаны содержать детей до наступления совершеннолетия и окончания обучения или совершеннолетних детей, получивших инвалидность.

 

Ранее мы рассказывали, имеет ли право на отсрочку от мобилизации отец ребенка с инвалидностью.

Напомним, мы писали, как украинцам получить отсрочку по состоянию здоровья во время войны.

Также мы сообщали о нюансах и особенностях мобилизации ограниченно пригодных в августе 2023 года.

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