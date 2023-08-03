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Юрист объяснил, законна ли повестка, которую заполнили сразу перед вручением

3 августа 2023 01:39
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Юрист объяснил, законна ли повестка, которую заполнили сразу перед вручением
Мужчине вручают повестку на улице. Фото: vn.20minut.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Из-за российской агрессии в Украине идет общая мобилизация, во время которой повестки могут вручать без соблюдения некоторых требований законодательства. Адвокат Роман Симутин объяснил, правомерна ли повестка, которую заполнили "на колене" перед тем как вручить.

Об этом юрист рассказывает на своем YouTube-канале.

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По словам Симутина, постановлением Кабмина №1487 утвержден новый образец повестки, которую заполняет и подписывает начальник ТЦК. В нем указывается номер распоряжения, на основании которого вызывается лицо, и уполномоченное лицо для его вручения. Если что-то из этих пунктов было нарушено, повестка уже не считается законной.

Адвокат посоветовал не подписывать никакого акта при такой ситуации, но обязательно снимать весь процесс на видео, потому что законом не предусмотрено обязательное составление акта отказа от получения повестки.

"И последнее решение суда, которым я отменил определение ТЦК о привлечении моего клиента по ст. 210 КУоАП, тому подтверждение. Суд несколько раз переспрашивал представителя ТЦК, каким документом предусмотрено составление акта отказа от получения повестки. В ответ тот перечислил кучу законов, упомянул определение Кабмина №1487, но ссылок на статью, пункт или что-то другое мы так и не дождались", — добавил Симутин.

Напомним, что в Украине с августа действуют три вида повесток, которые будут выдаваться мужчинам во время мобилизации. Некоторые из них будут обязывать предоставить обновленную информацию, или сразу будут означать направление на службу в ВСУ.

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