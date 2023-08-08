Выезд мужчин за границу: будут ли выпускать через 3 года после войны

Выезд мужчин за границу. Фото: depositphotos

Руководитель Украинского института будущего Вадим Денисенко предложил не выпускать мужчин из Украины еще через три года после победы. В сети разразился скандал из-за такой инициативы.

Новини.LIVE эксклюзивно узнало у юриста Игоря Ясько, возможно ли это сделать и насколько это законно.

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Закон на чьей стороне

"В статье 33 Конституции Украины предусмотрена возможность определенных ограничений во время действия военного или чрезвычайного положения. Соответственно, ограничение в пересечении границы может существовать в эти два особых периода", — сказал юрист.

Выходит, что в случае окончания войны и военного положения, на законодательном уровне придется ввести чрезвычайное положение.

Добавим, что оно может быть введено по нескольким причинам:

осуществление массовых террористических актов, сопровождающихся гибелью людей или разрушением особо важных объектов жизнеобеспечения;

возникновение межнациональных и межконфессиональных конфликтов, блокирование или захват отдельных особо важных объектов или местностей, что угрожает безопасности граждан и нарушает нормальную деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления;

необходимости восстановления конституционного правопорядка и деятельности органов государственной власти.

Мобилизация мужчин в Украине. Фото: yaizakon.com.ua

"Итак, теоретически после окончания военного положения в случае угрозы правопорядка, конфликтов внутри страны, революций и т.п. может быть введено чрезвычайное положение. Каким образом? Кабмин или СНБО подают предложения по введению чрезвычайного положения, далее Президент выносит и подписывает Указ о введении чрезвычайного положения, ВР утверждает Указ в течение 2 дней, он обнародуется в СМИ", — добавил юрист.

Уклонисты: подводные камни

По словам юриста, чрезвычайное или военное положение из-за коррупционной составляющей не является препятствием для пересечения границы. Кроме того, из ограничений существуют исключения, которым сейчас тоже активно пользуются. Некоторых разоблачают, но большинство пересекает границу успешно, оформляя брак с людьми с инвалидностью, принимая на воспитание троих детей, и т.д.

"Но подобное решение не будет побуждать уехавших украинцев к возвращению в страну, а для тех, кто до этого желал остаться, такой метод сработал бы наоборот, вызывая возмущение очередным ограничением прав. Чувствуется усталость от постоянного метода кнута и отсутствием поощрений и мотивации. Более того, страна с постоянными особыми состояниями внутри не привлекательна для инвесторов, и государство от этого гораздо больше потеряет, чем получит", — подытожил юрист.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект 9566, которым предлагается вызывать мужчин в ТЦК не вручением повестки, а через телефон или Интернет. В сети граждане активно начали критиковать подобную инициативу, однако автор документа нардеп Георгий Мазурашу называет это манипуляцией.