Виїзд чоловіків за кордон: чи будуть випускати за 3 роки після війни

Виїзд чоловіків за кордон. Фото: depositphotos

Керівник Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко запропонував не випускати чоловіків з України ще три роки після перемоги. У мережі спалахнув скандал через таку ініціативу.

Новини.LIVE ексклюзивно дізналося в юриста Ігоря Яська, чи можливо це зробити та наскільки це законно.

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Закон на чиїй стороні

"У статті 33 Конституції України передбачено можливість певних обмежень під час дії воєнного або надзвичайного стану. Відповідно, обмеження у перетині кордону може існувати у ці два особливі періоди", — сказав юрист.

Виходить, що у випадку закінчення війни та воєнного стану, на законодавчому рівні доведеться запровадити надзвичайний стан.

Додамо, що він може бути введений з кількох причин:

здійснення масових терористичних актів, що супроводжуються загибеллю людей чи руйнуванням особливо важливих об’єктів життєзабезпечення;

виникнення міжнаціональних і міжконфесійних конфліктів, блокування або захоплення окремих особливо важливих об’єктів або місцевостей, що загрожує безпеці громадян і порушує нормальну діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

необхідності відновлення конституційного правопорядку і діяльності органів державної влади тощо.

Мобілізація чоловіків в Україні. Фото: yaizakon.com.ua

"Отже, теоретично після закінчення воєнного стану у разі загрози правопорядку, конфліктів всередині країни, революцій тощо може бути введений надзвичайний стан. Яким чином? Кабмін чи РНБО подають пропозиції щодо введення надзвичайного стану, далі Президент виносить та підписує Указ щодо введення надзвичайного стану, ВР затверджує Указ протягом 2 днів, він оприлюднюється у ЗМІ", — додав юрист.

Ухилянти: підводні камені

За словами юриста, надзвичайний чи воєнний стан через корупційну складову не є перешкодою для перетину кордону. Крім того, з обмежень існують винятки, якими наразі теж активно користуються. Декого викривають, але більшість перетинає кордон успішно, оформлюючи шлюб з людьми з інвалідністю, беручи на виховання трьох дітей, тощо.

"Але подібне рішення не буде спонукати українців, які виїхали, до повернення у країну, а для тих, хто до цього бажав залишитись, такий метод спрацював би навпаки, викликаючи обурення черговим обмеженням прав. Відчувається втома від постійного методу кнута і відсутністю заохочень і мотивації. Ба більше, країна з постійними особливими станами всередині не є привабливою для інвесторів, і держава від цього набагато більше втратить, ніж отримає", — підсумував юрист.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт 9566, яким пропонується викликати чоловіків до ТЦК не врученням повістки, а через телефон або Інтернет. В мережі громадяни активно почали критикувати таку ініціативу, однак автор документа нардеп Георгій Мазурашу називає це маніпуляцією.