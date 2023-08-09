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Военнообязанным мужчинам могут разрешить отказываться от мобилизации

9 августа 2023 18:12
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Военнообязанным мужчинам могут разрешить отказываться от мобилизации
Военнообязанные мужчины. Фото: соцсети
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Верховной Раде представлен новый законодательный документ №9566, предусматривающий корректировки в нормативах относительно мобилизации. Теперь акцент сделан на привлечении лишь тех, кто проявляет патриотические чувства и готовность защищать свою страну. 

Об этом сообщает пресс-служба правительственного портала.

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Сообщается, что тем, кто не стремится участвовать в военных действиях, предложено активно вносить свой вклад в развитие экономики государства. Эта информация размещена на официальной платформе правительства.

Инициатором такого законопроекта является нардеп Георгий Мазурашу. Если нововведения будут одобрены, граждане получат право отказаться от участия в мобилизации, обосновав это личными или религиозными мотивами.

По мнению создателей законопроекта, такой подход укрепит желание людей защищать свою родину, стабилизирует общественное положение и будет способствовать как экономическому росту, так и укреплению оборонительных возможностей страны.

Мазурашу подчеркивает, что войска часто сталкиваются с проблемой недостатка мотивированных бойцов. Он уверен, что такой реформированный механизм мобилизации сосредоточит усилия на привлечении готовых защищать страну граждан, позволяя остальным сосредоточиться на экономической поддержке государства. Этот новый метод считается продуманным и прогрессивным, ориентированным на усиление позиций страны против внешних угроз.

Напомним, что руководитель Украинского института будущего Вадим Денисенко предложил не выпускать мужчин из Украины еще через три года после победы. В сети разразился скандал из-за такой инициативы.

 

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