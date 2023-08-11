Чи можлива тотальна мобілізація в Україні — експерт дав чітку відповідь

Українські військовослужбовці Збройних сил проходять інструктаж. Фото: Міноборони

В Україні продовжили термін дії воєнного стану та загальної мобілізації до 15 листопада. Військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років, незалежно від професії та військового досвіду, призивають на військову службу. При цьому в ЗСУ наголошують, що окрім техніки армії конче необхідні люди. Окрім цього, час від часу з'являються фейки, що ніби на фронт потрапить кожен без виключення й Україну чекає повна мобілізація.

Що означає тотальна мобілізація, чи можлива вона в Україні, скільки громадян заберуть на фронт у такому випадку та що буде з економікою, на ці питання відповів координатор групи "Інформаційний спротив", військовий експерт Олександр Коваленко в коментарі "Фокус".

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Що таке тотальна мобілізація та чи можлива вона

Під тотальною мобілізацією розуміють заходи, коли до армії забиратимуть буквально всіх громадян. Вірогідно, йдеться і про тих, хто має відстрочку або бронь. Проте мобілізувати "всіх" не вийде.

Перший і головний фактор — в країні чинна ст. 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". В документі зазначений чіткий перелік осіб, які не підлягають призову.

Нині призов відбувається за мобілізаційними планами Генштабу ЗСУ і спирається на потреби доукомплектування армії.

Повна мобілізація — хто лікуватиме людей, лагодитиме енергооб'єкти та що буде з економікою

Як розповів Олександр Коваленко, якщо в країні буде запроваджено тотальну мобілізацію, перше що чекає на українців, — крах економіки.

Він зазначив, що через велику кількість українок, які вимушено виїхали за кордон, економіка України відчуває втрати. Якщо ж усі підуть на фронт, вона просто розвалиться.

До того ж з'являться інші серйозні проблеми: не вистачатиме лікарів, вчителів, пожежників, рятувальників, працівників, які відповідальні за критичну інфраструктуру. Не буде кому лікувати хворих, вчити дітей, ремонтувати енергооб'єкти, критичну інфраструктуру.

"Багато професіоналів роблять потрібну роботу в тилу, їх не можна відірвати від виробництва. Візьмемо працівників ДСНС та енергосфери. Тільки завдяки їм Україна відновлюється після масованих ракетних ударів збройних сил рф. Якщо дати їм зброю, хто ремонтуватиме енергооб'єкти?" — запитує Коваленко.

Крім того, експерт впевнений, на перебіг бойових дій значно впливають і пожертви на армію, які у тому числі роблять ті ж медики, рятувальники, вчителі, комунальники тощо.

За словами Коваленка, теоретично влада може відправити до ЗСУ 1 млн солдатів із тилу. Проте випливе ще одна проблема — країна фізично не зможе укомплектувати таку кількість, просто не вистачатиме ресурсів.

За його підрахунками, потрібно буде укомплектувати 1250 батальйонних тактичних груп. Це 13 750 танків, 41 250 бойових броньованих машин, мільйони автоматів з патронами, до цього всього необхідно додати ще й спорядження.

"Питання, хто дасть стільки озброєнь? Сказати тотальна мобілізація — легко. Але організувати її без тотальної економічної кризи неможливо. Ми деградуємо за такого підходу і в якісному веденні бойових дій", — підсумував фахівець.

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