Скільки українців ще мобілізуватимуть — у ЗСУ пояснили

Українські військові на фронті захищають країну. Фото: Getty Images

В Україні триває загальна мобілізація через повномасштабне вторгнення рф. Попри велику кількість добровольців, які поповнюють ряди ЗСУ є й ті військовозобов'язані чоловіки, які сподіваються "відсидітися" та уникнути військової служби. Проте такої можливості у них не буде, а до армії потрапить більшість.

Про це заявив капітан Збройних Сил України Валерій Прозапас в ефірі телеканалу "Еспресо". Він підкреслив, що служити в армії доведеться більшості військовозобов'язаним та наголосив, що Україна потребує "нормального" мобілізаційного плану.

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Так, за словами капітана ЗСУ, на жаль, пройти всю війну та перемогти одним складом військових неможливо. Наразі країна, окрім закордонної та сучасної військової техніки, потребує людей, які готові захищати свою Батьківщину.

"Ми не можемо пройти весь шлях тим складом армії, яким розпочалася війна. Людям потрібно доносити, що переважна більшість військовозобов'язаних все одно пройдуть через Збройні Сили", — каже військовий.

Капітан Збройних Сил України Валерій Прозапас. Фото: eurosolidarity.org

Прозапас вважає, що одна з найбільших проблем в Україні полягає в тому, що громадянам не доносять правду про війну й запевняють, що вона закінчиться якщо не за 2-3 тижні, то наступного року вже точно. Але це не спонукає українців вступати до лав ЗСУ.

"Нам потрібен нормальний мобілізаційний план. Серіали про ухилянтів, якийсь незрозумілий "гумористичний контрнаступ" — це ненормально, треба починати дорослішати. Нас очікує ще не один місяць важкого, виснажливого протистояння. Треба зрозуміти, що кожна гривня економить кров українського солдата. І кожна брехня, яка несеться з вуст експертів і телеекрана призводить до смерті українського солдата. Нарешті треба побачити реальність", — наголосив Валерій Прозапас.

На думку військового, нині розпочалася ресурсна війна, тому на "військові рейки" потрібно переходити не лише українським бійцям, але й відповідним державним службам, суспільству та економіці. Зокрема, необхідно ставити на потік виробництво власних снарядів і вогневих засобів та закуповувати дрони.

Варто зауважити, що раніше ветеран та керівник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут висловив подібну думку. Він підкреслив, що незалежно від професії чи навичок, війна може вимагати участі всіх, сотні тисяч людей доведеться мобілізувати — починаючи з геймерів і закінчуючи будівельниками.

Нагадаємо, ми повідомляли, кого першочергово призиватимуть на військову службу цієї осені.

Також ми писали, що адвокат Ростислав Кравець для Новини.LIVE розповів про нові правила мобілізації в Україні.