Сколько украинцев еще будут мобилизовать — в ВСУ объяснили

Украинские военные на фронте защищают страну. Фото: Getty Images

В Украине продолжается всеобщая мобилизация из-за полномасштабного вторжения рф. Несмотря на большое количество добровольцев, пополняющих ряды ВСУ, есть и те военнообязанные мужчины, которые надеются "отсидеться" и избежать военной службы. Однако такой возможности у них не будет, а в армию попадет большинство.

Об этом заявил капитан Вооруженных сил Украины Валерий Прозапас в эфире телеканала "Эспрессо". Он подчеркнул, что служить в армии придется большинству военнообязанных, а Украина нуждается в "нормальном" мобилизационном плане.

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Так, по словам капитана ВСУ, к сожалению, пройти всю войну и победить одним составом военных невозможно. В настоящее время страна, кроме зарубежной и современной военной техники, нуждается в людях, которые готовы защищать свою Родину.

"Мы не можем пройти весь путь по тому составу армии, которым началась война. Людям нужно доносить, что подавляющее большинство военнообязанных все равно пройдут через Вооруженные Силы", — говорит военный.

Капитан Вооруженных сил Украины Валерий Прозапас. Фото: eurosolidarity.org

Прозапас считает, что одна из самых больших проблем в Украине состоит в том, что гражданам не доносят правду о войне и уверяют, что она закончится если не через 2-3 недели, то в следующем году уже точно. Но это не побуждает украинцев вступать в ряды ВСУ.

"Нам нужен нормальный мобилизационный план. Сериалы об уклонистах, какое-то непонятное "юмористическое контрнаступление" — это ненормально, надо начинать взрослеть. Нас ожидает еще не один месяц тяжелого, изнурительного противостояния. Надо понять, что каждая гривна экономит кровь украинского солдата. И каждая ложь, которая доносится из уст экспертов и телеэкрана приводит к смерти украинского солдата. Наконец-то надо увидеть реальность", — подчеркнул Валерий Прозапас.

По мнению военного, сейчас началась ресурсная война, поэтому на военные рельсы нужно переходить не только украинским бойцам, но и соответствующим государственным службам, обществу и экономике. В частности, необходимо ставить на поток производство собственных снарядов и огневых средств и закупать дроны.

Стоит отметить, что ранее ветеран и руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут высказал подобное мнение. Он подчеркнул, что независимо от профессии или навыков, война может потребовать участия всех, сотни тысяч человек придется мобилизовать — начиная с геймеров и заканчивая строителями.

Напомним, мы сообщали, кого будут в первую очередь призывать на военную службу этой осенью.

Также мы писали, что адвокат Ростислав Кравец для Новини.LIVE рассказал о новых правилах мобилизации в Украине.