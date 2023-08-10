"Служити доведеться всім": Тарас Чмут про мобілізацію в Україні

Ветеран АТО, керівник фонду "Повернися живим" Тарас Чмут. Фото: РБК-Україна

Ветеран та керівник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут висловив думку про те, що в контексті війни кожен українець може стати необхідним для армії. Незалежно від професії чи навичок, війна може вимагати участі всіх — починаючи з геймерів і закінчуючи будівельниками.

Про це Чмут сказав у коментарі ВВС.

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Чмут упевнений, що минулий досвід чи відсутність специфічних навичок не є причиною відмови від служби. Якщо людина може управляти базовими пристроями і має фізичну активність, то в армії знайдеться йому завдання.

Він додав, що раніше для армії було цінне вміння працювати з програмами типу Excel. Таким чином, головне — це мотивація та бажання допомагати. Чмут також зазначив, що всі мають можливість заздалегідь підготуватися, чи то через навчальні курси, чи то через фізичну підготовку чи вивчення необхідної літератури.

Однак він також нагадав, що не всіх відразу покличуть на службу, оскільки країні необхідно функціонувати. Певного моменту розпочнеться процес ротації, і ті, хто вже служив, будуть замінені новобранцями. За словами Чмута, згодом кожен може бути призваний на службу.

Нагадаємо, що другий рік в Україні триває війна. Воєнний стан та загальна мобілізація продовжені до 15 листопада. Тому до лав ЗСУ й надалі закликатимуть військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років.