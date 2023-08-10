"Служить придется всем": Тарас Чмут о мобилизации в Украине

Ветеран АТО, руководитель фонда "Повернись живим" Тарас Чмут. Фото: РБК-Украина

Ветеран и руководитель фонда "Повернись живим" Тарас Чмут выразил мнение о том, что в контексте войны каждый украинец может стать необходимым для армии. Независимо от профессии или навыков, война может потребовать участие всех — начиная с геймеров и заканчивая строителями.

Об этом Чмут сказал в комментарии ВВС.

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Чмут уверен, что прошлый опыт или отсутствие специфических навыков не являются причиной для отказа от службы. Если человек в состоянии управлять базовыми устройствами и обладает физической активностью, то в армии найдется для него задача.

Он добавил, что раньше для армии было ценным умение работать с программами типа Excel. Таким образом, главное — это мотивация и желание помогать. Чмут также отметил, что все имеют возможность заранее подготовиться, будь то через учебные курсы, физическую подготовку или изучение необходимой литературы.

Однако он также напомнил, что не все сразу будут призваны на службу, так как стране необходимо функционировать. В определенный момент начнется процесс ротации, и те, кто уже служил, будут заменены новобранцами. По словам Чмута, со временем каждый может быть призван на службу.

Напомним, что второй год в Украине идет война. Военное положение и всеобщая мобилизация продлены до 15 ноября. Поэтому в ряды ВСУ и дальше будут призывать военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.