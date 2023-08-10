Депутат запропонував змусити чоловіків приходити в ТЦК без повістки: що відомо

Мобілізація в Україні. Фото: Генштаб ЗСУ

Під час воєнного стану в Україні триває загальна мобілізація чоловіків віком від 18 до 60 років. Їх можуть викликати до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, вручаючи повістку. Один із нардепів запропонував, аби усі чоловіки були зобов'язані з'являтися до ТЦК добровільно.

Про це пише видання NV.

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Мобілізація в Україні

Відомо, що воєнний стан та загальну мобілізацію в нашій країні було продовжено до 15 листопада 2023 року. Чоловіки від 18 до 60 років є військовозобов'язаними, тому їх може бути мобілізовано, якщо вони придатні за станом здоров'я.

Зазначається, що мобілізаційні заходи відбуваються згідно із секретними мобілізаційними планами, а саме працівники ТЦК повідомляють про мобілізацію, вручаючи повістку.

За Наказом МО № 402, чоловіки проходять військово-лікарські комісії, аби було зрозуміло, чи придатні вони до служби в армії чи ні.

В чому полягає законопроєкт

Своєю чергою депутат від "Слуги народу" Георгій Мазурашу запропонував змусити військовозобов'язаних приходити до ТЦК без вручення повісток під час дії загальної мобілізації. Таку пропозицію він виніс у законопроєкт № 9566 від 7 серпня 2023 року. 8 серпня його взяли на розгляд.

"Метою законопроєкту є підвищення мотивації до захисту Вітчизни та оптимізація мобілізаційної діяльності для досягнення комплексного позитивного результату у справі зміцнення обороноздатності держави. Прийняття законопроєкту дозволить підвищити мотивацію громадян до захисту Вітчизни, оптимізувати мобілізаційну діяльність з метою залучення до військових підрозділів вмотивованих патріотів, зняття непотрібної зайвої соціальної напруги, сприяння підтримці та зміцненню вітчизняної економіки та, відповідно, і обороноздатності держави", ― зазначає автор законопроєкту в пояснювальній записці.

За його словами, для того, щоб скласти законопроєкт, він проводив консультації "із виборцями та представниками ТЦК".

Хто буде змушений приходити в ТЦК без повістки

Законопроєкт № 9566 пропонує трохи змінити закон України Про військовий обов’язок і військову службу в статті 38, в якій йдеться щодо обов'язків органів виконавчої влади, інших державних органів, органів влади АР Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, закладів освіти, посадових осіб, призовників, військовозобов'язаних та резервістів щодо виконання правил військового обліку.

У законопроєкті запропонували додати доповнення до 11 статті щодо того, аби призовники, військовозобов'язані та резервісти впродовж семи днів з'явилися зі місцем перебування на військовому обліку до ТЦК, щоб уточнити облікові дані після оголошення про загальну мобілізацію в нашій державі.

Крім того, запропоновано надати уповноваження ТЦК щодо уточнення інформації, використовуючи телефон та Мережу.

"Повідомити запитані відповідними Центрами облікові дані через поширені публічно (розміщені на офіційних сайтах, сторінках у соціальних мережах) контактні телефони, адреси електронної пошти", — додають у повідомленні.

Чи можуть чоловіків викликати до ТЦК без вручення повістки

В законодавстві йдеться, що під час мобілізації військовозобов'язанні повинні прийти до ТЦК після того, як отримають підписану і заповнену начальником ТЦК повістку, де написана дата, час, місце, куди прийти, ПІБ чоловіка та мокра печатка.

Це підтверджується частиною 3 статті 22 закону Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

"Під час мобілізації громадяни зобов’язані з’явитися до військових частин або на збірні пункти територіального центру комплектування та соціальної підтримки у строки, зазначені в отриманих ними документах (мобілізаційних розпорядженнях, повістках керівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки), або у строки, визначені командирами військових частин (військовозобов'язані, резервісти СБУ ― за викликом керівників органів, в яких вони перебувають на військовому обліку, військовозобов'язані, резервісти Служби зовнішньої розвідки України ― за викликом керівників відповідних підрозділів Служби зовнішньої розвідки України, військовозобов'язані Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ― за викликом керівників відповідних органів управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту)", ― йдеться у законі.

За словами адвокатки Марини Бекало, в цій статті передбачається обов'язок громадян України прийти в ТЦК у відповідні терміни, про які повідомляється у отриманих ними документах, а саме мобілізаційних розпорядженнях та повістках.

"Тобто громадянин має з’явитися до ТЦК у разі отримання ним документу про виклик, а не прочитати десь в оголошенні, розміщеному на паркані або в парадному свого будинку", ― наголосила вона.

Нагадаємо, у Верховній Раді подано новий законодавчий документ №9566, який передбачає коригування нормативів щодо мобілізації. Тепер акцент зроблено на залученні лише тих, хто виявляє патріотичні почуття та готовність захищати свою країну.