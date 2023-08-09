Фронт або на завод: українцям пропонують альтернативу тотальній мобілізації

Українські бійці перед виходом на бойове задання. Фото: Генштаб ЗСУ

Народні депутати вважають, що військкомам варто працювати з мотивованими патріотами, а не гребти в армію всіх підряд. А ті, хто не хоче брати до рук зброю мають працювати на оборонну промисловість.

Про це йдеться у законопроєкті №9566, ініціатором якого є нардеп Георгій Мазурашу. Його вже зарєстрували та оприлюднили на сайті ВР.

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Альтернатива тотальній мобілізації

В Україні другий рік поспіль триває повномаштабна війна, які розв'язала РФ. В країні запроваджений воєнний стан та загальна мобілізація. Відповідно, чоловіки призовного віку, які не мають відстрочки та визнані військово-лікарською комісією придатними до військової служби, можуть бути мобілізовані.

У Верховній Раді хочуть поліпшити процес мобілізації, щоб співробітники ТЦК змогли сконцентруватися на роботі лише з мотивованими патріотами. Ті, хто перебуває в тилу, мають максимально працювати на економіку, щоб підтримувати обороноздатність України.

У парламенті вважають, що ті, хто не хоче воювати, на службі можуть порушити наказ та можуть здатися в полон.

"Захист Вітчизни можуть забезпечити лише вмотивовані громадяни, які готові і фізично, і морально воювати проти рашистстьких окупантів. На цьому неодноразово наголошують і самі учасники бойових дій, які звертають увагу, що на передову направляють невмотивованих, мобілізованих примусом громадян, які на фронті приносять лише зайві проблеми — вони можуть підвести підрозділ, побратимів у відповідальний момент, можуть залишити позицію, втекти, здатися в полон", — йдеться у пояснювальній записці законопроєкту.

Повідомляється, що цивільних хочуть призивати на роботу на підприємства оборонного та інших секторів економіки, або на суспільно корисні роботи на договірних умовах.

"У справі оборони варто розраховувати суто на вмотивованих патріотів, і всіляко підвищувати мотивацію до захисту Вітчизни, що і запропоновано у цьому законопроекті. А інших громадян максимально можливо залучати до роботи на економіку, від якої заледить і обороноздатність", — пропонують нардепи.

Нагадаємо, у Тернопільській області чоловік не захотів служити у ЗСУ і проігнорував терміни мобілізації. Сказав, що доглядає за хворими батьками. Хоча у суді свою провину визнав. Суд призначив йому умовний термін на 1 рік.

Додамо, син редакторки Новини.LIVE боронить країну в лавах ЗСУ. Бійці оголосили збір на техніку.

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