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Чоловік ухилився від служби в ЗСУ через батьків: як його покарали

7 серпня 2023 00:46
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Чоловік ухилився від служби в ЗСУ через батьків: як його покарали
Кайданки для зловмисників. Фото ілюстративне: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У Тернопільській області чоловік не захотів служити у ЗСУ і проігнорував терміни мобілізації. Сказав, що доглядає за хворими батьками. Хоча у суді свою провину визнав. Суд призначив йому умовний термін на 1 рік.

Про це йдеться у вироку Бучацького районного суду Тернопільської області. 

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Повідомляється, що мешканець Тернопільсткої області пройшов військово-лікарську комісію, там його визнали  придатним до військової служби в умовах воєнного стану. Він отримав бойову повістку та повинен був вирушити до навчального центру. Проте чоловік у вказаний час не прибув.  

У суді він заявив, що відмовився від мобілізації, бо доглядає за хворими батьками. 

Судді визнали ухилянта винним та визначили покарання: три років позбавлення волі. Втім, суддя замінив цей вирок на 1 рік іспитового терміну.

Зазначається, що чоловіку можна оскаржити це рішення в апеляційному суді. 

Нагадаємо, українцям неодноразово доводилося чути новини про ухилянтів від мобілізації, яким вдалося виїхати за кордон, та ще нахвалятися з цього приводу. Проте не зважаючи на суспільний запит, немає механізмів, які б допомогли притягнути цих людей до відповідальності.

Відповідно до вимог Порядку організації та проведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, закон вимагає від чоловіків, що перебувають за кордоном, стати на облік в закордонних дипломатичних установах України.

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