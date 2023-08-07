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Мужчина уклонился от службы в ВСУ из-за родителей: как его наказали

7 августа 2023 00:46
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Мужчина уклонился от службы в ВСУ из-за родителей: как его наказали
Наручники для злоумышленников. Фото иллюстративный: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Тернопольской области мужчина не захотел служить в ВСУ и проигнорировал сроки мобилизации. Сказал, что ухаживает за больными родителями. Хотя в суде свою вину признал. Суд назначил условный срок на 1 год.

Об этом говорится в приговоре Бучачского районного суда Тернопольской области.

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Сообщается, что житель Тернопольской области прошел военно-врачебную комиссию, там он был признан годным к военной службе в условиях военного положения. Он получил боевую повестку и должен был отправиться в учебный центр. Однако мужчина в указанное время не прибыл.

В суде он заявил, что отказался от мобилизации, потому что ухаживает за больными родителями.

Судьи признали уклониста виновным и определили наказание: три года лишения свободы. Впрочем, судья заменил приговор на 1 год испытательного срока.

Отмечается, что мужчине можно оспорить это решение в апелляционном суде.

Напомним, украинцам неоднократно приходилось слышать новости об уклоняющихся от мобилизации, которым удалось уехать за границу, и еще хвастаться этим. Однако, несмотря на общественный запрос, нет механизмов, которые помогли бы привлечь этих людей к ответственности.

В соответствии с требованиями Порядка организации и проведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, закон требует от находящихся за рубежом мужчин встать на учет в зарубежных дипломатических учреждениях Украины.

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