Фронт или на завод: украинцам предлагают альтернативу тотальной мобилизации

Украинские бойцы перед выходом на боевое задание. Фото: Генштаб ВСУ

Народные депутаты считают, что военкомам стоит работать с мотивированными патриотами, а не брать в армию всех подряд. А те, кто не хочет брать в руки оружие, должны работать на оборонную промышленность.

Об этом говорится в законопроекте №9566, инициатором которого является нардеп Георгий Мазураш. Документ уже зарегистрирован и обнародован на сайте ВР.

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Альтернатива тотальной мобилизации

В Украине второй год подряд идет полномасштабная война, развязанная РФ. В стране введено военное положение и всеобщая мобилизация. Соответственно, мужчины призывного возраста, не имеющие отсрочки и признанные военно-врачебной комиссией пригодными к военной службе, могут быть мобилизованы.

В Верховной Раде хотят улучшить процесс мобилизации, чтобы сотрудники ТЦК смогли сконцентрироваться на работе только с мотивированными патриотами. Находящиеся в тылу должны максимально работать на экономику, чтобы поддерживать обороноспособность Украины.

В парламенте считают, что не желающие воевать на службе могут нарушить приказ и сдаться в плен.

"Защиту Отечества могут обеспечить только мотивированные граждане, которые готовы и физически, и морально воевать против решистских оккупантов. Это неоднократно отмечают и сами участники боевых действий, которые обращают внимание, что на передовую направляют немотивированных, мобилизованных принуждением граждан, которые на фронте приносят лишние проблемы — они могут подвести подразделение, собратьев в ответственный момент, могут покинуть позицию, сбежать, сдаться в плен", — говорится в пояснительной записке законопроекта.

Сообщается, что гражданских хотят призывать на работу на предприятия оборонного и других секторов экономики или общественно полезные работы на договорных условиях.

"В деле обороны следует рассчитывать сугубо на мотивированных патриотов, и всячески повышать мотивацию к защите Отечества, что и предложено в этом законопроекте. А других граждан максимально возможно привлекать к работе на экономику, от которой залежит и обороноспособность", — предлагают нардепы.

Напомним, в Тернопольской области мужчина не захотел служить в ВСУ и проигнорировал сроки мобилизации. Сказал, что ухаживает за больными родителями. Хотя в суде свою вину признал. Суд назначил условный срок на 1 год.

Добавим, сын редактора Новини.LIVE защищает страну в рядах ВСУ. Бойцы объявили сбор на технику.

Так, воины 131 батальона обращаются ко всем неравнодушным присоединиться к сбору средств. Достаточно перейти по ссылке на банку.