Депутат предложил заставить мужчин приходить в ТЦК без повестки: что известно

Мобилизация в Украине. Фото: Генштаб ВСУ

Во время военного положения в Украине идет общая мобилизация мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Их могут вызвать в территориальные центры комплектования и социальной поддержки, вручая повестку. Один из нардепов предложил, чтобы все мужчины были обязаны являться в ТЦК добровольно.

Об этом пишет издание NV.

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Мобилизация в Украине

Известно, что военное положение и общая мобилизация в нашей стране были продлены до 15 ноября 2023 года. Мужчины от 18 до 60 лет являются военнообязанными, поэтому они могут быть мобилизованы, если пригодны по состоянию здоровья.

Отмечается, что мобилизационные мероприятия проходят согласно секретным мобилизационным планам, а именно работники ТЦК сообщают о мобилизации, вручая повестку.

По Приказу МО № 402, мужчины проходят военно-врачебные комиссии, чтобы было понятно, пригодны ли они к службе в армии или нет.

В чем заключается законопроект

В свою очередь депутат от "Слуги народа" Георгий Мазураш предложил заставить военнообязанных приходить в ТЦК без вручения повесток во время действия общей мобилизации. Такое предложение он вынес в законопроект №9566 от 7 августа 2023 года. 8 августа его приняли на рассмотрение.

"Целью законопроекта является повышение мотивации к защите Отечества и оптимизация мобилизационной деятельности для достижения комплексного положительного результата в деле укрепления обороноспособности государства. Принятие законопроекта позволит повысить мотивацию граждан к защите Отечества, оптимизировать мобилизационную деятельность с целью привлечения в воинские подразделения мотивированных патриотов, снятия ненужной лишней социальной напряженности, содействие поддержке и укреплению отечественной экономики и, соответственно, и обороноспособности государства", — отмечает автор законопроекта в объяснительной записке.

По его словам, для того чтобы составить законопроект, он проводил консультации "с избирателями и представителями ТЦК".

Кто будет вынужден приходить в ТЦК без повестки

Законопроект № 9566 предлагает несколько изменить закон Украины О воинской обязанности и военной службе в статье 38, в которой говорится об обязанностях органов исполнительной власти, других государственных органов, органов власти АР Крым, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, учебных заведений, должностных лиц, призывников, военнообязанных и резервистов по выполнению правил военного учета.

В законопроекте предложили добавить дополнение к 11 статье относительно того, чтобы призывники, военнообязанные и резервисты в течении семи дней явились с местом пребывания на военном учете в ТЦК, чтобы уточнить учетные данные после объявления об общей мобилизации в нашем государстве.

Кроме того, предложено предоставить уполномочия ТЦК по уточнению информации, используя телефон и Сеть.

"Сообщить запрошенные соответствующими Центрами учетные данные через распространенные публично (размещенные на официальных сайтах, страницах в социальных сетях) контактные телефоны, адреса электронной почты", — добавляют в сообщении.

Могут ли мужчин вызвать в ТЦК без вручения повестки

В законодательстве говорится, что во время мобилизации военнообязанности должны прийти в ТЦК после получения подписанной и заполненной начальником ТЦК повестки, где написана дата, время, место, куда прийти, ФИО мужчины и мокрая печать.

Это подтверждается частью 3 статьи 22 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

"Во время мобилизации граждане обязаны явиться в воинские части или на сборные пункты территориального центра комплектования и социальной поддержки в сроки, указанные в полученных ими документах (мобилизационных распоряжениях, повестках руководителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки), или в сроки, определены командирами воинских частей (военнообязанные, резервисты СБУ ― по вызову руководителей органов, в которых они состоят на военном учете, военнообязанные, резервисты Службы внешней разведки Украины ― по вызову руководителей соответствующих подразделений Службы внешней разведки Украины, военнообязанные Оперативно- спасательной службы гражданской защиты ― по вызову руководителей соответствующих органов управления центрального органа исполнительной власти, реализующей государственную политику в сфере гражданской защиты)", ― говорится в законе.

По словам адвоката Марины Бекало, в этой статье предусматривается обязанность граждан Украины прийти в ТЦК в соответствующие сроки, о которых сообщается в полученных ими документах, а именно в мобилизационных распоряжениях и повестках.

"То есть гражданин должен явиться в ТЦК в случае получения им документа о вызове, а не прочесть где-то в объявлении, размещенном на заборе или в парадном своем доме", — подчеркнула она.

Напомним, в Верховной Раде представлен новый законодательный документ №9566, предусматривающий корректировку нормативов по мобилизации. Теперь акцент сделан на привлечении только тех, кто проявляет патриотические чувства и готовность защищать свою страну.