Возможна ли тотальная мобилизация в Украине — эксперт дал четкий ответ

Украинские военнослужащие Вооруженных Сил проходят инструктаж. Фото: Минобороны

В Украине продлили срок действия военного положения и общей мобилизации до 15 ноября. Военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, независимо от профессии и военного опыта, призывают на военную службу. При этом в ВСУ отмечают, что кроме техники армии крайне необходимы люди. Кроме того, время от времени появляются фейки, будто на фронт попадет каждый без исключения и Украину ждет полная мобилизация.

Что означает тотальная мобилизация, возможна ли она в Украине, сколько граждан заберут на фронт в таком случае и что будет с экономикой, ответил на эти вопросы координатор группы "Информационное сопротивление", военный эксперт Александр Коваленко в комментарии "Фокус".

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Что такое тотальная мобилизация и возможна ли она

Под тотальной мобилизацией понимают меры, когда в армию будут забирать практически всех граждан. Вероятно, речь идет и о тех, кто имеет отсрочку или бронь. Однако мобилизовать "всех" не получится.

Первый и главный фактор — в стране действует ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации". В документе указан четкий перечень лиц, не подлежащих призыву.

В настоящее время призыв проходит по мобилизационным планам Генштаба ВСУ и опирается на потребности доукомплектования армии.

Полная мобилизация — кто будет лечить людей, будет чинить энергообъекты и что будет с экономикой

Как рассказал Александр Коваленко, если в стране будет введена тотальная мобилизация, первое, что ждет украинцев, — крах экономики.

Он отметил, что из-за большого количества украинок, вынужденно выехавших за границу, экономика Украины чувствует потери. Если же все пойдут на фронт, она просто развалится.

К тому же появятся другие серьезные проблемы: не будет хватать врачей, учителей, пожарных, спасателей, работников, ответственных за критическую инфраструктуру. Некому будет лечить больных, учить детей, ремонтировать энергообъекты, критическую инфраструктуру.

"Многие профессионалы делают нужную работу в тылу, их нельзя оторвать от производства. Возьмем работников ГСЧС и энергосферы. Только благодаря им Украина восстанавливается после массированных ракетных ударов вооруженных сил РФ. Если дать им оружие, кто будет ремонтировать энергообъекты?" — спрашивает Коваленко.

Кроме того, эксперт уверен, на ход боевых действий оказывают значительное влияние и пожертвования на армию, которые в том числе делают те же медики, спасатели, учителя, коммунальщики и т.д.

По словам Коваленко, теоретически власти могут отправить в ВСУ 1 млн солдат из тыла. Однако выплывет еще одна проблема — страна физически не сможет укомплектовать такое количество, просто не хватит ресурсов.

По его подсчетам, нужно будет укомплектовать 1250 батальонных тактических групп. Это 13 750 танков, 41 250 боевых бронированных машин, миллионы автоматов с патронами, к этому нужно добавить и снаряжение.

"Вопрос, кто даст столько вооружений? Сказать тотальная мобилизация — легко. Но организовать ее без тотального экономического кризиса невозможно. Мы деградируем при таком подходе и в качественном ведении боевых действий", — подытожил специалист.

Раньше мы рассказывали, кого будут в первую очередь мобилизовать на военную службу этой осенью.

Напомним, мы писали, как срочнику подписать контракт на военную службу в Вооруженных силах.

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