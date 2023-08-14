Мобилизация в сентябре 2023: к каким изменениям готовиться и кого призовут в армию

Призыв на военную службу в Украине. Фото: МОТЦК и СП

Военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продлили до 15 ноября. Поэтому военнообязанным украинцам следует быть готовыми к тому, что и осень будет периодом призыва на военную службу. Также следует учитывать, что власти регулярно обновляют нормы и правила мобилизации.

Рассказываем, к каким изменениям следует готовиться с 1 сентября, кто из военнообязанных мужчин может получить отсрочку, а кто повестку.

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Одно из главных изменений, которое следует учитывать, — Верховная Рада Украины приняла закон № 9342, сужающий круг лиц, которые смогут получить отсрочку от мобилизации. Закон уже вступил в силу.

Данный законопроект вносит правку в ст. 23 ч. 11 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации", она звучит так:

"Не подлежат мобилизации военнообязанные: имеющие жену (супругу) из лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей супруги (супруга) из лиц с инвалидностью I или II группы при условии, что такие лица с инвалидностью не обладают другими трудоспособными лицами, обязанными в соответствии с законом их содержать".

То есть, отсрочку получить смогут только те, у кого в семье больше нет других лиц, способных помочь человеку с инвалидностью.

Кроме того, военные срочной службы могут добровольно мобилизоваться в ВСУ. В категорию мобилизованных имеют право перевестись срочники:

у которых период срочной военной службы уже завершился, однако был продлен сверх установленных сроков из-за введения военного положения в стране;

которые во время военного положения отслужили не менее шести месяцев.

Следует также отметить, что сейчас ВР рассматривает законопроект №9566, которым хотят разрешить военнообязанным отказываться от военной службы. Если закон примут такие граждане не будут нести уголовную ответственность, как это работает сейчас. Вместо этого им будут предлагать общественные работы, от которых зависит обороноспособность страны.

Военнообязан в территориальном центре комплектования. Фото: КОТЦК и СП

Кто имеет право вручать повестки

Повестку необязательно должен вручать представитель ТЦК и СП. Она может быть вручена и другими должностными лицами, предусмотренными законодательством.

Так, повестку могут вручать:

должностные лица районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК);

соответствующие органы местного самоуправления;

руководители (председатели) государственных органов;

руководители органов местного самоуправления;

руководители ЖЭКа, ОСМД;

работодатели, руководители предприятий, учреждений, организаций, в том числе учебных заведений, независимо от подчинения и формы собственности своим работникам и студентам.

Кто из военнообязанных имеет право на отсрочку в сентябре 2023 года

Получить освобождение от мобилизации в сентябре текущего года имеют право следующие категории граждан:

работники, имеющие бронь;

люди с инвалидностью или непригодные к службе с исключением из военного учета;

многодетные родители;

родители одиночки, самостоятельно воспитывающие ребенка/детей до 18 лет;

родители-усыновители ребенка с инвалидностью до 18 лет;

родители несовершеннолетнего ребенка, если партнер или партнер проходит военную службу;

те, кто ухаживают за человеком с инвалидностью, если больше некому этого делать;

народные депутаты;

студенты, ассистенты-стажисты, аспиранты и докторанты на дневной или дуальной форме обучения;

научные и научно-педагогические работники вузов, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или ученую степень;

педагоги из учреждений профессионального образования, школьные учителя, работающие не менее чем на 0.75 ставки;

работники органов военного управления, воинских частей, предприятий, учреждений и организаций Минобороны, ЗCУ, Государственной службы спецсвязи, СБУ, Службы внешней разведки, Нацгвардии, Госпогранслужбы, Нацполиции, Бюро экономической безопасности, НАБУ, ГБР, Государственной исполнительной службы, Управления государственной охраны ;

те, кто имеет близких родственников, погибших или пропавших без вести во время войны (включая АТО/ООС) — мужа, жену, сына, дочь, отца, мать, деда, бабу или родных брата или сестру.

Военнообязан в территориальном центре комплектования. Фото: ЖОТЦК и СП

Кто может получить повестку в сентябре 2023 года

В этом вопросе существенных изменений или поправок к законодательству не было, поэтому призвать на военную службу могут:

годных и ограниченно годных мужчин в возрасте от 27 до 60 лет с наличием боевого опыта или без него;

мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, если они проходили срочную службу и/или проходят военную службу в запасе или резерве;

призывников от 18 до 27 лет, не проходивших срочную службу. Они подписывают контракт непосредственно с ВСУ;

снятых и исключенных из военного учета мужчин, которые признаны годными или ограниченно годными во время военного положения;

женщин, пригодных по состоянию здоровья (по собственному желанию);

лиц с инвалидностью и имеющих право на отсрочку от мобилизации по семейным обстоятельствам (добровольно и служба проходит по месту жительства);

граждан других стран, желающих защищать Украину.

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