Мобілізація в Україні — кого восени 2023 року призиватимуть виключно добровільно

Військовослужбовці Збройних сил України на шикуванні. Фото: Офіс Президента

З 24 лютого 2022 року в Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Військовозобов'язані чоловіки, які придатні за станом здоров'я та не мають відстрочки, можуть бути примусово призвані на військову службу. Водночас є категорії громадян, які можуть мобілізуватися виключно за добровільною згодою.

Це передбачено Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". У документі зазначено перелік осіб, які наразі можуть вступити до лав ЗСУ тільки за власним бажанням. Про це далі докладно.

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Варто зазначити, що наразі існує 15 категорій громадян, які мають прерогативу на отримання відстрочки від мобілізації та можуть бути мобілізовані винятково з власної волі, а саме:

1. Чоловіки від 18 до 25 років, які мають статус призовників.

2. Особи з інвалідністю І, ІІ та ІІІ групи, які мають відповідний офіційний статус на території України.

3. Жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років.

4. Жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років.

5. Жінки та чоловіки, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років. Особи можуть мати статус опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів.

6. Чоловіки та жінки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина з інвалідністю I або II груп.

7. Особи, тимчасово звільнені від мобілізації та військових обов'язків відповідно до постанов Кабінету Міністрів України:

на службі в державних органах;

в інших державних установах;

у місцевих органах самоврядування;

на підприємствах, в установах та організаціях.

8. Усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років.

9. Військовозобов'язані, які мають дружину (чоловіка) з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов’язаних відповідно до закону їх утримувати.

10. Жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину, хвору на тяжкі хвороби і мають відповідний документ, виданий лікарсько-консультативною комісією медзакладу.

11. Опікуни особи з інвалідністю, визнаної судом недієздатною: особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю I групи; особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю II групи або за особою, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного догляду, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд.

12. Зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), які за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребують постійного догляду.

13. Чоловіки та жінки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батьки, баба, дід, повнокровний або напівкровний брат, чи сестра) загинули або зникли під час заходів з національної безпеки і оборони, а також під час дії воєнного стану, включно зі спротивом агресії РФ на сході України.

14. Жінки та чоловіки, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час проведення антитерористичної операції серед:

військовослужбовців або працівників утворених відповідно до законів України військових формувань, що захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, які загинули або пропали безвісти під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення;

працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися до забезпечення проведення АТО та загинули або зникли безвісти під час забезпечення проведення АТО безпосередньо в районах та у період її проведення;

осіб, які загинули або зникли безвісти під час безпосередньої участі в АТО, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах АТО в період її проведення в складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, за умови що надалі такі добровольчі формування були включені до складу утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів;

осіб, які загинули або зникли безвісти під час безпосередньої участі в АТО, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах її проведення у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, але надалі такі добровольчі формування не були включені до складу утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, і виконували завдання АТО у взаємодії з утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронцями.

15. Жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, відповідають певним критеріям або мають так звану бойову спеціальність. Перелік спеціальностей і професій, що відповідають військово-обліковим спеціальностям затверджений Наказом Міноборони №313.

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