Мобилизация в Украине — кого осенью 2023 года будут призывать исключительно добровольно

Военнослужащие Вооруженных сил Украины на построении. Фото: Офис Президента

С 24 февраля 2022 года в Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Военнообязанные мужчины, пригодные по состоянию здоровья и не имеющие отсрочки, могут быть принудительно призваны на военную службу. В то же время, есть категории граждан, которые могут мобилизоваться исключительно по добровольному согласию.

Это предусмотрено Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". В документе указан перечень лиц, которые могут вступить в ряды ВСУ только по собственному желанию. Об этом далее подробно.

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Следует отметить, что в настоящее время существует 15 категорий граждан, имеющих прерогативу на получение отсрочки от мобилизации и которые могут быть мобилизованы исключительно по собственной воле, а именно:

1. Мужчины от 18 до 25 лет, имеющие статус призывников.

2. Лица с инвалидностью I, II и III группы, имеющие соответствующий официальный статус на территории Украины.

3. Женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет.

4. Женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет.

5. Женщины и мужчины, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет. Лица могут иметь статус опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей.

6. Мужчины и женщины, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок с инвалидностью I или II групп.

7. Лица, временно освобожденные от мобилизации и воинских обязанностей согласно постановлениям Кабинета министров Украины:

на службе в государственных органах;

в других учреждениях;

в местных органах самоуправления;

на предприятиях, учреждениях и организациях.

8. Усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет.

9. Военнообязанные, имеющие жену (мужа) с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (супруга) с инвалидностью I или II группы при условии, что такие лица с инвалидностью не имеют других трудоспособных лиц, обязанных согласно закону их содержать.

10. Женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка, больного тяжелыми болезнями и имеющие соответствующий документ, выданный врачебно-консультативной комиссией медучреждения.

11. Опекуны лица с инвалидностью, признанного судом недееспособным; лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы; лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии заведения здравоохранения требует постоянного ухода, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход.

12. Занятые постоянным уходом за больной женой (супругом), ребенком, а также родителями своими или жены (супруга), которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии заведения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе.

13. Мужчины и женщины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, родители, баба, дед, полнокровный или полукровный брат, или сестра) погибли или исчезли во время мер по национальной безопасности и обороне, а также во время действия военного состояния, включая сопротивление агрессии РФ на востоке Украины.

14. Женщины и мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции среди:

военнослужащих или работников образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, погибших или пропавших без вести во время непосредственного участия в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах антитеррористических актов;

работников предприятий, учреждений, организаций, которые привлекались к обеспечению проведения АТО и погибли или пропали без вести при обеспечении проведения АТО непосредственно в районах и в период ее проведения;

лиц, погибших или пропавших без вести при непосредственном участии в АТО, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах АТО в период ее проведения в составе добровольческих формирований, которые были образованы или самоорганизовались для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, при условии что в дальнейшем такие добровольческие формирования были включены в состав образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований и правоохранительных органов;

лиц, погибших или пропавших без вести при непосредственном участии в АТО, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах ее проведения в составе добровольческих формирований, которые были образованы или самоорганизовались для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, но в дальнейшем такие добровольческие формирования не были включены в состав образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и правоохранительных органов, и выполняли задачи АТО во взаимодействии с образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями и правоохранителями.

15. Женщины, пригодные для прохождения военной службы по состоянию здоровья и возрасту, соответствуют определенным критериям или имеют так называемую боевую специальность. Перечень специальностей и профессий, соответствующих военно-учетным специальностям, утвержден Приказом Минобороны №313.

Ранее мы публиковали список категорий граждан, не подлежащих мобилизации.

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