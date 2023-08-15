Мобілізація в Україні 2023 — чи можуть призвати на військову службу без ВЛК

Мобілізація військовозобов'язаних чоловіків в Україні. Фото: ЖОТЦК та СП

За рішенням Верховної Ради, воєнний стан і загальна мобілізація діятимуть в Україні до 15 листопада 2023 року. Тож у цей період військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років будуть отримувати повістки та можуть вступити до лав ЗСУ.

Проте, чи можуть мобілізувати українців, які не проходили військово-лікарську комісію — на це питання відповіла адвокатка Марина Бекало в коментарі ТСН.

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Правознавиця підкреслила, що вручення повістки для уточнення даних не означає обов’язкову мобілізацію й після отримання цього документу військовозобов'язаному необхідно буде пройти певні важливі етапи. Зокрема військову медкомісію.

Саме ВЛК відіграє одну з найважливіших ролей для ухвалення рішення щодо мобілізації особи на військову службу. Адже медична комісія має визначити придатність військовозобов'язаного.

"Поки ВЛК не визнає громадянина придатним до військової служби за станом здоров’я, призвати його на військову службу під час мобілізації ТЦК і СП не має підстав", — пояснила Марина Бекало.

Вона додала, якщо військовозобов'язаний не почав проходження ВЛК, його не мають права притягнути до кримінальної відповідальності.

"Оскільки обвинувачення за ст. 336 ККУ не можуть ґрунтуватися на припущеннях, то для утворення складу кримінального правопорушення має бути висновок ВЛК про придатність військовозобов’язаного до служби та документально підтверджений факт неприбуття його до ТЦК і СП за повісткою на відправлення на військову службу без поважних причин", — розповіла адвокатка.

Якщо чоловік стикнувся з незаконною мобілізацією, він має право оскаржити мобілізаційне розпорядження та звернутися до суду. Бажано також залучити військового адвоката, який допоможе зібрати необхідний пакет документів для відстоювання прав.

Нагадаємо, ми повідомляли, що чекає на військовозобов'язаного після проходження військово-лікарської комісії.

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