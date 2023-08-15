Мобилизация в Украине 2023 — могут ли призвать на военную службу без ВВК

Мобилизация военнообязанных мужчин в Украине. Фото: ЖОТЦК и СП

По решению Верховной Рады, военное положение и всеобщая мобилизация будут действовать в Украине до 15 ноября 2023 года. Поэтому в этот период военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет будут получать повестки и могут вступить в ряды ВСУ.

Однако могут ли мобилизовать украинцев, которые не проходили военно-врачебную комиссию — на этот вопрос ответила адвокат Марина Бекало в комментарии ТСН.

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Правовед подчеркнула, что вручение повестки для уточнения данных не означает обязательную мобилизацию и после получения этого документа военнообязанному необходимо будет пройти определенные важные этапы. В частности, военную медкомиссию.

Именно ВВК играет одну из важнейших ролей для принятия решения касательно мобилизации человека на военную службу. Ведь медицинская комиссия должна определить пригодность военнообязанного.

"Пока ВВК не признает гражданина пригодным к военной службе по состоянию здоровья, призвать его на военную службу во время мобилизации ТЦК и СП нет оснований", — пояснила Марина Бекало.

Она добавила, если военнообязанный не начал прохождения ВВК, его не имеют права привлечь к уголовной ответственности.

"Поскольку обвинения по ст. 336 УК не могут основываться на предположениях, то для образования состава уголовного правонарушения должно быть заключение ВЛК о пригодности военнообязанного к службе и документально подтвержденный факт неприбытия его в ТЦК и СП по повестке на отправку на военную службу без уважительных причин", — рассказала адвокат.

Если мужчина столкнулся с незаконной мобилизацией, он имеет право обжаловать мобилизационное распоряжение и обратиться в суд. Желательно привлечь военного адвоката, который поможет собрать необходимый пакет документов для отстаивания прав.

Напомним, мы сообщали, что ждет военнообязанного после прохождения военно-врачебной комиссии.

Ранее мы писали, можно ли военнообязанным снимать на камеру прохождения военной медкомиссии.

Также мы рассказывали, какие обследования военнообязанные должны пройти обязательно во время военной медицинской комиссии.