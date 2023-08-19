Мобилизация в Украине — могут ли военные вручать повестки в транспорте

Люди ждут транспорта на автобусной остановке. Фото: Высокий вал

В Украине из-за полномасштабного вторжения РФ продолжается всеобщая мобилизация. Законодательство следит за тем, кто и как выписывает повестки мужчинам 18-60 лет, однако нигде не указано, где именно их можно раздавать.

Об этом рассказал полковник Запорожского областного ТЦК и СП Андрей Гуренко, передает 24 Канал.

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Можно ли раздавать повестки в транспорте

Отмечается, поскольку в законе не указано точное место раздачи повесток, то соответственно документ вручают и дома, и на улице, и на работе, и на блокпостах, и иногда даже на пляжах. Однако все же есть и ограничения.

Андрей Гуренко объяснил, что работники военкомата не могут раздавать повестки в транспорте.

"Например, устроить "перехват" маршруток для вручения повестки, представитель ТЦК не может. Потому что он — военный. Останавливать транспорт имеет право только Нацполиция — при определенных обстоятельствах. Военным это делать запрещено", — сообщает издание.

Напомним, что в Украине граждане могут несколькими способами бесплатно получить недвижимость. Речь идет не только о наследстве или подарке, но и о договоре пожизненного содержания. В последнее время такой договор также пытаются использовать как основание для освобождения от мобилизации.

Также мы сообщали, что с 24 февраля 2022 года в Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Военнообязанные мужчины, пригодные по состоянию здоровья и не имеющие отсрочки, могут быть принудительно призваны на военную службу. В то же время есть категории граждан, которые могут мобилизоваться исключительно по добровольному согласию.