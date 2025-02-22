Цены в Диснейленде 2025 – сколько стоят развлечения и какие аттракционы самые лучшие

Диснейленд в Париже. Фото: Pexels

Едва ли не каждый ребенок мечтает побывать в Диснейленде. Даже взрослых тянет в увлекательные путешествия по сказочному парку аттракционов. Самым известным является развлекательный комплекс в Париже, который привлекает посетителей из всех уголков мира. Интересно узнать, сколько придется заплатить за вход и какие аттракционы наиболее популярны.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какая стоимость билетов в парижский Диснейленд.

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Сколько стоит вход в Диснейленд

Посетители могут развлечься в двух зонах: Disneyland Park и Walt Disney Studios Park. Если купить билет в обе локации, то разница в стоимости будет небольшой, чем в случае выбора только одной зоны. Цены зависит от многих факторов, например:

количества дней (от 1 до 4);

возраста;

способа покупки (онлайн или в кассе);

даты посещения;

сезона, периода каникул или праздника.

Билет, приобретенный непосредственно в день посещения Диснейленда, будет стоить 119 евро для взрослого (от 12 лет) и 136 евро для детей (от 3 до 12 лет). Датированный билет дешевле: в феврале 2025 года вход в один из парков обойдется в 81 евро. Чтобы развлечься в двух зонах, надо отдать 106 евро. В марте стоимость билетов увеличится.

Стоимость билетов в Диснейленд. Фото: скриншот

Для удобства гостей Диснейленд позволяет покупать входные документы онлайн на официальном сайте, благодаря чему можно экономить и избегать длинных очередей. В случае приобретения билетов в кассе придется заплатить больше — 144 евро со взрослого. Зато цены не меняются в зависимости от дня недели.

Лучшие аттракционы в Диснейленде

Большая Гремучая гора

Один из самых ярких аттракционов в виде американских горок. Золотодобытчики на большой скорости проносятся среди шахт и скал, получая незабываемые впечатления.

Аттракцион "Большая Гремучая гора" в Диснейленде. Фото: Disneylandparis

Дом с привидениями

Классическая локация любого парка аттракционов, но этот дом ужасов действительно способен напугать. Даже взрослые будут изрядно шокированы увиденным внутри.

Дом с привидениями в Диснейленде. Фото: Disneylandparis

Космическая гора

Еще одни американские горки, декорированные по мотивам фильма "Звездные войны".

Аттракцион "Космическая гора" в Диснейленде. Фото: скриншот/YouTube

Peter Pan's Flight

Представляет собой путешествие на борту корабля Питер Пэна над крышами средневекового города.

Пираты Карибского моря

Большая локация с кораблем-призраком, пещерами и пиратскими сокровищами.

Локация "Пираты Карибского моря" в Диснейленде. фото: Disneylandparis

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