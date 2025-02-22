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Незабутній Диснейленд — які ціни на квитки в парк розваг 2025

22 лютого 2025 18:27
Єлизавета Супівська - редактор
Ціни в Діснейленді 2025 – скільки коштують розваги та які атракціони найкращі
Диснейленд у Парижі. Фото: Pexels
Єлизавета Супівська - редактор

Чи не кожна дитина мріє побувати в Диснейленді. Навіть дорослих тягне у захопливі подорожі по казковому парку атракціонів. Найвідомішим є розважальний комплекс у Парижі, який приваблює відвідувачів з усіх куточків світу. Цікаво дізнатися, скільки доведеться заплатити за вхід та які атракціони найбільш популярні.

Сайт Новини.LIVE розповідає, яка вартість квитків у паризький Діснейленд.

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Скільки коштує вхід у Диснейленд

Відвідувачі можуть розважитися у двох зонах: Disneyland Park і Walt Disney Studios Park. Якщо купити квиток на обидві локації, то різниця у вартості буде невеликою, ніж у разі обрання тільки однієї зони. Ціни залежить від багатьох факторів, наприклад:

  • кількості днів (від 1 до 4);
  • віку;
  • способу покупки (онлайн чи в касі);
  • дати відвідування;
  • сезону, періоду канікул чи свята.

Квиток, придбаний безпосередньо в день відвідування Диснейленду, коштуватиме 119 євро для дорослого (від 12 років) і 136 євро для дітей (від 3 до 12 років). Датований квиток дешевший: у лютому 2025 року вхід в один із парків обійдеться у 81 євро. Щоб розважитися в двох зонах, треба віддати 106 євро. У березні вартість квитків збільшиться.

Незабутній Діснейленд — які ціни на квитки в парк розваг 2025 - фото 1
Вартість квитків у Діснейленд. Фото: скриншот

Для зручності гостей Диснейленд дозволяє купувати вхідні документи онлайн на офіційному сайті, завдяки чому можна економити та уникати довгих черг. У разі придбання квитків у касі доведеться заплатити більше — 144 євро з дорослого. Зате ціни не змінюються залежно від дня тижня.

Найкращі атракціони в Діснейленді

  • Велика Гремуча гора

Один із найяскравіших атракціонів у вигляді американських гірок. Золотодобувачі на великій швидкості проносяться серед шахт і скель, отримуючи незабутні враження.

 

Велика Гремуча гора
Атракціон "Велика Гремуча гора" в Диснейленді. Фото: Disneylandparis
  • Будинок з привидами

Класична локація будь-якого парку атракціонів, але цей будинок жахів дійсно здатен налякати. Навіть дорослі будуть неабияк шоковані побаченим всередині.

 

Будинок з привидами
Будинок із привидами в Диснейленді. Фото: Disneylandparis
  • Космічна гора

Ще одні американські гірки, декоровані за мотивами фільму "Зоряні війни".

 

Космічна гора
Атракціон "Космічна гора" в Диснейленді. Фото: скриншот/YouTube
  • Peter Pan’s Flight

Являє собою подорож на борту корабля Пітер Пена понад дахами середньовічного міста.

 

  • Пірати Карибського моря

Велика локація з кораблем-примарою, печерами і піратськими скарбами.

 

Пірати Карибського моря
Локація "Пірати Карибського моря" в Диснейленді. Фото: Disneylandparis

Нагадаємо, влітку українці можуть поїхати на море, обравши бюджетний курорт із системою обслуговування "все включено". Путівка на 7 днів коштуватиме двом людям від 30 000 грн. За такі гроші вдасться відпочити в Єгипті, Чорногорії, Тунісі.

Також ми писали, що на острові Сарк можна відпочити від міського хаосу та шуму. Він є частиною Нормандських островів та приваблює туристів спокійною атмосферою. Острів вважають ідеальним місцем для піших прогулянок і спостерігання за природою.

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