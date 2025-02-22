Ціни в Діснейленді 2025 – скільки коштують розваги та які атракціони найкращі

Диснейленд у Парижі. Фото: Pexels

Чи не кожна дитина мріє побувати в Диснейленді. Навіть дорослих тягне у захопливі подорожі по казковому парку атракціонів. Найвідомішим є розважальний комплекс у Парижі, який приваблює відвідувачів з усіх куточків світу. Цікаво дізнатися, скільки доведеться заплатити за вхід та які атракціони найбільш популярні.

Сайт Новини.LIVE розповідає, яка вартість квитків у паризький Діснейленд.

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Скільки коштує вхід у Диснейленд

Відвідувачі можуть розважитися у двох зонах: Disneyland Park і Walt Disney Studios Park. Якщо купити квиток на обидві локації, то різниця у вартості буде невеликою, ніж у разі обрання тільки однієї зони. Ціни залежить від багатьох факторів, наприклад:

кількості днів (від 1 до 4);

віку;

способу покупки (онлайн чи в касі);

дати відвідування;

сезону, періоду канікул чи свята.

Квиток, придбаний безпосередньо в день відвідування Диснейленду, коштуватиме 119 євро для дорослого (від 12 років) і 136 євро для дітей (від 3 до 12 років). Датований квиток дешевший: у лютому 2025 року вхід в один із парків обійдеться у 81 євро. Щоб розважитися в двох зонах, треба віддати 106 євро. У березні вартість квитків збільшиться.

Вартість квитків у Діснейленд. Фото: скриншот

Для зручності гостей Диснейленд дозволяє купувати вхідні документи онлайн на офіційному сайті, завдяки чому можна економити та уникати довгих черг. У разі придбання квитків у касі доведеться заплатити більше — 144 євро з дорослого. Зате ціни не змінюються залежно від дня тижня.

Найкращі атракціони в Діснейленді

Велика Гремуча гора

Один із найяскравіших атракціонів у вигляді американських гірок. Золотодобувачі на великій швидкості проносяться серед шахт і скель, отримуючи незабутні враження.

Атракціон "Велика Гремуча гора" в Диснейленді. Фото: Disneylandparis

Будинок з привидами

Класична локація будь-якого парку атракціонів, але цей будинок жахів дійсно здатен налякати. Навіть дорослі будуть неабияк шоковані побаченим всередині.

Будинок із привидами в Диснейленді. Фото: Disneylandparis

Космічна гора

Ще одні американські гірки, декоровані за мотивами фільму "Зоряні війни".

Атракціон "Космічна гора" в Диснейленді. Фото: скриншот/YouTube

Peter Pan’s Flight

Являє собою подорож на борту корабля Пітер Пена понад дахами середньовічного міста.

Пірати Карибського моря

Велика локація з кораблем-примарою, печерами і піратськими скарбами.

Локація "Пірати Карибського моря" в Диснейленді. Фото: Disneylandparis

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