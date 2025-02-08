Туризм може стати розвагою для багатих – чому оператори б’ють на сполох

Площа в Лісабоні, Португалія. Фото: Pexels

Туризм може перетворитися на елітарну розвагу через тенденцію до зростання вартості зборів у пунктах призначення. Чимало локацій, куди з’їжджаються відпочивальники з усього світу, встановили збори для туристів. Суми в деяких місцях настільки захмарні, що здатні відлякати велику частину відвідувачів.

Про це розповів співзасновник і директор Africa Collection Джеймс Вестріп, пише Travel Weekly.

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Проблеми туризму у світі

Під час презентації звіту Travel Insights Асоціації спеціалізованих подорожей (Aito) у Лондоні Джеймс Вестріп наголосив на проблемі різкого зростання туристичних зборів у світі. Наприклад, у Руанді іноземцям доводиться платити 1 500 доларів за можливість побачити горил у дикій природі.

Така непідйомна плата може підштовхнути перетворення туристичної сфери на елітарну розвагу, оскільки поїздки за кордон стануть непідйомними для великої кількості відпочивальників.

"Ви вже обмежуєте місцевих жителів від відвідування національних парків. Ми маємо бути обережними, щоб знайти правильний баланс між туризмом і проблемами збереження природи, уникнувши виключення деяких потенційних клієнтів через ціну", — заявив Вестріп.

Деякі оператори підтвердили, що існує тенденція запровадження щоденних туристичних зборів у різних країнах Європи. Наприклад, Венеція стягує плату в розмірі 5 євро за можливість зайти в місто. Не виключено, що згодом суму підвищать.

З іншого боку, наявність зборів має кілька переваг. По-перше, якщо не обмежити чисельність відвідувачів, то певні локації можуть втратити свій вигляд через людський чинник. Та сама Венеція загубить атмосферу, яка панує вже 200 років, впевнений керуючий директор оператора короткострокових турів Kirker Holidays Тед Вейк.

По-друге, туристи матимуть змогу дослідити менш популярні місця, шукати альтернативи заїждженим локаціям, як от Рим чи Париж. Адже Європа багата на культурні пам’ятки: досі вистачає населених пунктів, яких немає в путівниках, але які заслуговують на світове визнання.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українцям доступні різні бюджетні курорти, які працюють за системою "все включено". Аби не переплачувати за послуги та обслуговування, вигідніше придбати путівку на кілька днів із проживанням у готелі, де вартість включає харчування і розваги.

Також ми писали, що Польща багата туристичними локаціями, які приваблюють атмосферою і культурним розмаїттям. Українці можуть відвідати Вроцлав, Торунь чи Гданськ, де сучасна архітектура вдало поєдналася з готичною і середньовічною.