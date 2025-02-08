Зміна ПДР в Іспанії — що необхідно знати водіям

Дівчина орендувала авто в Іспанії. Фото: Freepik

Оренда автомобіля дає туристам чудову можливість дослідити Іспанію. Проте перед тим, як ви візьмете ключі від авто, важливо ознайомитися з місцевими правилами дорожнього руху.

Про це пише Express.

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За даними Європейської ради з безпеки на транспорті (ETSC), Іспанія планує знизити ліміт на водіння в нетверезому стані більш ніж удвічі. Наразі обмеження становлять 0,05% BAC (вміст алкоголю в крові) або 0,03% BAC для водіїв-початківців або тих, хто їде на роботу.

Згідно з чинним іспанським законодавством, вживання більше однієї пляшки пива об'ємом 330 мл водіям заборонено.

Цей ліміт буде знижено до 0,02% проміле, що означатиме, що навіть один невеликий келих вина може потягнути за собою солідний штраф. За незначні порушення вказаних обмежень вас оштрафують на 1000 євро, а злісні порушники з рівнем алкоголю понад 0,12% проміле можуть потрапити до в'язниці на шість місяців.

Оренда авто. Фото: Freepik

Якщо ви керуєте автомобілем в Іспанії, вам краще взагалі не пити перед тим, як сідати за кермо, і переконатися, що алкоголь, який випили напередодні, встиг вивестись з організму.

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