Изменение ПДД в Испании - что необходимо знать водителям

Девушка арендовала авто в Испании. Фото: Freepik

Аренда автомобиля дает туристам прекрасную возможность исследовать Испанию. Однако перед тем, как вы возьмете ключи от авто, важно ознакомиться с местными правилами дорожного движения.

Об этом пишет Express.

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Что стоит знать водителям в Испании

По данным Европейского совета по безопасности на транспорте (ETSC), Испания планирует снизить лимит на вождение в нетрезвом состоянии более чем вдвое. Сейчас ограничения составляют 0,05% BAC (содержание алкоголя в крови) или 0,03% BAC для начинающих водителей или тех, кто едет на работу.

Согласно действующему испанскому законодательству, употребление более одной бутылки пива объемом 330 мл водителям запрещено.

Этот лимит будет снижен до 0,02% промилле, что будет означать, что даже один небольшой бокал вина может повлечь за собой солидный штраф. За незначительные нарушения указанных ограничений вас оштрафуют на 1000 евро, а злостные нарушители с уровнем алкоголя более 0,12% промилле могут попасть в тюрьму на шесть месяцев.

Аренда авто. Фото: Freepik

Если вы управляете автомобилем в Испании, вам лучше вообще не пить перед тем, как садиться за руль, и убедиться, что алкоголь, который выпили накануне, успел вывестись из организма.

Напомним, ранее мы рассказывали о лекарствах, которые категорически запрещены в Европейском Союзе. Также мы писали о самых популярных схемах мошенников на курортах.