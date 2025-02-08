Туризм может стать развлечением для богатых – почему операторы бьют тревогу

Площадь в Лиссабоне, Португалия. Фото: Pexels

Туризм может превратиться в элитарное развлечение из-за тенденции к росту стоимости сборов в пунктах назначения. Многие локации, куда съезжаются отдыхающие со всего мира, установили сборы для туристов. Суммы в некоторых местах настолько заоблачные, что способны отпугнуть большую часть посетителей.

Об этом рассказал соучредитель и директор Africa Collection Джеймс Вестрип, пишет Travel Weekly.

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Проблемы туризма в мире

Во время презентации отчета Travel Insights Ассоциации специализированных путешествий (Aito) в Лондоне Джеймс Вестрип отметил проблему резкого роста туристических сборов в мире. Например, в Руанде иностранцам приходится платить 1 500 долларов за возможность увидеть горилл в дикой природе.

Такая неподъемная плата может подтолкнуть превращение туристической сферы в элитарное развлечение, поскольку поездки за границу станут неподъемными для большого количества отдыхающих.

"Вы уже ограничиваете местных жителей от посещения национальных парков. Мы должны быть осторожными, чтобы найти правильный баланс между туризмом и проблемами сохранения природы, избежав исключения некоторых потенциальных клиентов из-за цены", — заявил Вестрип.

Некоторые операторы подтвердили, что существует тенденция введения ежедневных туристических сборов в разных странах Европы. Например, Венеция взимает плату в размере 5 евро за возможность зайти в город. Не исключено, что впоследствии сумму повысят.

С другой стороны, наличие сборов имеет несколько преимуществ. Во-первых, если не ограничить численность посетителей, то определенные локации могут потерять свой вид из-за человеческого фактора. Та же Венеция утратит атмосферу, царящую уже 200 лет, уверен управляющий директор оператора краткосрочных туров Kirker Holidays Тед Вейк.

Во-вторых, туристы смогут исследовать менее популярные места, искать альтернативы заезженным локациям, таким как Рим или Париж. Ведь Европа богата культурными достопримечательностями: все еще хватает населенных пунктов, которых нет в путеводителях, но которые заслуживают мирового признания.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцам доступны различные бюджетные курорты, которые работают по системе "все включено". Чтобы не переплачивать за услуги и обслуживание, выгоднее приобрести путевку на несколько дней с проживанием в отеле, где стоимость включает питание и развлечения.

Также мы писали, что Польша богата туристическими локациями, которые привлекают атмосферой и культурным разнообразием. Украинцы могут посетить Вроцлав, Торунь или Гданьск, где современная архитектура удачно сочетается с готической и средневековой.