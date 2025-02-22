Погода в Украине 23 февраля - ожидаются морозы до -23 °С

Люди на улице. Иллюстративное фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине в воскресенье, 23 февраля, прогнозируют небольшую облачность, но осадков не ожидается. Температура воздуха днем составит -6...+5 °С.

Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра в Facebook.

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Прогноз погоды в Украине на 23 февраля

По данным синоптиков, завтра в областях будет небольшая облачность. В целом день пройдет без осадков, но небольшой снег местами пройдет на востоке. В то же время на дорогах местами ожидается гололедица.

Ветер будет переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха составит:

ночью -18...-13 °С, на севере местами -23...-21 °С, а на западе и в Крыму -13...-8 °С;

днем -6...-1 °С, на западе 0...+5 °С.

Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды на Киевщине на 23 февраля

Завтра в Киевской области будет небольшая облачность, без осадков. На дорогах местами гололедица, а ветер будет менять направления и будет иметь скорость 3-8 м/с.

Температура воздуха:

ночью -18...-13 °С;

днем -6...-1 °С.

В Киеве прогнозируют ночью -15...-13 °С, днем — -3...-1 °С.

Напомним, по словам синоптика Наталки Диденко, потепление в Украине ожидается после 25 февраля.

А в Одессе завтра ночью температура упадет до -15 °C, а днем на юге региона столбики будут показывать 0 °C.