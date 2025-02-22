Погода в Україні 23 лютого - Діденко попередила про сильні морози

Люди на вулиці. Ілюстративне фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні у неділю, 23 лютого, очікується морозна погода. Стовпчики термометрів вдень коливатимуться у межах -7...-1 °C, а вночі опустяться аж до -17 °C.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

Читайте також:

Прогноз погоди на 23 лютого

За словами Діденко, завтра в областях ще втримається морозна погода: вночі буде -17...-10 °C, місцями до -19 °C, а вдень — -7...-1 °C.

У західних та південних областях вночі стовпчики термометрів показуватимуть -12...-7 °C, вдень на півдні близько 0 °C. Водночас найтепліше вдень буде на заході — до 0...+5 °C.

За словами Діденко, антициклон ще сильний, тому переважно буде сухо. Але вплив східного циклону зумовить сніг у східних областях.

Температурна карта на 23 лютого. Фото: Метеопост

Прогноз погоди у Києві на 23 лютого

У Києві завтра не очікується опадів, буде сонячно. Температура повітря становитиме:

вночі -14...-12 °C;

вдень -4...-2 °C.

Прогноз погоди на наступний тиждень

Синоптик прогнозує, що вже з 25 лютого морози поступово слабшатимуть у більшості областей, а вдень температура повітря підійметься до відлиги і невеликих "плюсів".

Температурна карта на 25 лютого. Фото: Метеопост

На сході мороз все ще протримається, а відчутне підвищення температури буде на початку березня. На думку Діденко, наступні вихідні в Україні вже будуть весняні і навіть потеплішає.

Скриншот допису Діденко

Скриншот допису Діденко

Нагадаємо, у Харкові завтра вночі температура знизиться до -11 °С, а вранці почне поступово підвищуватися.

А у Києві в неділю на дорогах можлива ожеледиця. Водночас буде невелика хмарність, день пройде без опадів.