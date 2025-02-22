Погода в Украине 23 февраля - Диденко предупредила о сильных морозах

Люди на улице. Иллюстративное фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине в воскресенье, 23 февраля, ожидается морозная погода. Столбики термометров днем будут колебаться в пределах -7...-1 °C, а ночью опустятся до -17 °C.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

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Прогноз погоды на 23 февраля

По словам Диденко, завтра в областях еще сохранится морозная погода: ночью будет -17...-10 °C, местами до -19 °C, а днем — -7...-1 °C.

В западных и южных областях ночью столбики термометров будут показывать -12...-7 °C, днем на юге около 0 °C. В то же время теплее всего днем будет на западе — до 0...+5 °C.

По словам Диденко, антициклон еще сильный, поэтому преимущественно будет сухо. Но влияние восточного циклона обусловит снег в восточных областях.

Температурная карта на 23 февраля. Фото: Метеопост

Прогноз погоды в Киеве на 23 февраля

В Киеве завтра не ожидается осадков, будет солнечно. Температура воздуха составит:

ночью -14...-12 °C;

днем -4...-2 °C.

Прогноз погоды на следующую неделю

Синоптик прогнозирует, что уже с 25 февраля морозы постепенно будут ослабевать в большинстве областей, а днем температура воздуха поднимется до оттепели и небольших "плюсов".

Температурная карта на 25 февраля. Фото: Метеопост

На востоке мороз все еще продержится, а ощутимое повышение температуры будет в начале марта. По мнению Диденко, следующие выходные в Украине уже будут весенние и даже потеплеет.

Скриншот поста Диденко

Скриншот поста Диденко

Напомним, в Харькове завтра ночью температура снизится до -11 °С, а утром начнет постепенно повышаться.

А в Киеве в воскресенье на дорогах возможна гололедица. В то же время будет небольшая облачность, день пройдет без осадков.