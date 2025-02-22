Погода в Україні 23 лютого - очікуються морози до -23 °С

Люди на вулиці. Ілюстративне фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні у неділю, 23 лютого, прогнозують невелику хмарність, але опадів не очікується. Температура повітря вдень становитиме -6...+5 °С.

Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру у Facebook.

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Прогноз погоди в Україні на 23 лютого

За даними синоптиків, завтра в областях буде невелика хмарність. Загалом день пройде без опадів, але невеликий сніг місцями пройде на сході. Водночас на дорогах подекуди очікується ожеледиця.

Вітер буде змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря становитиме:

вночі -18...-13 °С, на півночі місцями -23...-21 °С, а на заході та в Криму -13...-8 °С;

вдень -6...-1 °С, на заході 0...+5 °С.

Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на Київщині на 23 лютого

Завтра у Київській області буде невелика хмарність, без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця, а вітер змінюватиме напрямки й матиме швидкість 3-8 м/с.

Температура повітря:

вночі -18...-13 °С;

вдень -6...-1 °С.

У Києві прогнозують вночі -15...-13 °С, вдень — -3...-1 °С.

Нагадаємо, за словами синоптика Наталки Діденко, потеплішання в Україні очікується після 25 лютого.

А в Одесі завтра вночі температура впаде до -15 °C, а вдень на півдні регіону стовпчики показуватимуть 0 °C.