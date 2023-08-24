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Вызов в ТЦК без повестки: могут ли наказать украинских мужчин за неявку

24 августа 2023 05:25
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор
Мобилизация 2023 — накажут за неявку в ТЦК, если вызвали без повестки
Проверка военно-учетных данных у военнообязанного. Фото: Facebook/ООТЦК и СП
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор

В Украине идет военное положение и общая мобилизация, во время которой военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет подлежат призыву на военную службу. Они получают повестки, по которым обязаны явиться в ТЦК и СП для уточнения данных. Однако бывают случаи, когда мужчину вызывают без повестки.

Могут ли привлечь к ответственности мужчин за неявку в ТЦК, если вызвали без повестки? Об этом рассказал адвокат юридической фирмы "Миллер" Андрей Новак в комментарии "Украинской правде".

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По словам специалиста, ТЦК извещают население, что сейчас проходят мобилизационные мероприятия. Однако, обязанности для населения прибывать в ТЦК нет, поскольку такое уведомление не является повесткой.

Правозащитник подчеркнул, что тех лиц, у которых нет повестки и не придут в ТЦК, не смогут привлечь к ответственности. Ведь единственное законное требование прибыть в ТЦК — повестка, за которую военнообязанный расписался в получении.

"Подобные приказы ТЦК выдают каждый раз, как продолжается действие военного положения и мобилизации. Основная цель — повторное оповещение военнообязанных для дальнейшей явки в ТЦК", — резюмировал Новак.

Эксперт добавил, что таким приказом в ТЦК также призывают мужчин приступить к службе во время мобилизации независимо от месяца их пребывания на военном учете.

Ранее мы сообщали, как военнообязанным действовать после вручения повестки для обновления данных и что необходимо брать с собой в ТЦК.

Напомним, мы писали, что грозит военнообязанному за игнорирование повестки и неявку в ТЦК для уточнения военно-учетных данных.

Также мы рассказывали, могут ли военные вручать повестки в маршрутках.

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