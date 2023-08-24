Мобилизация в Украине — могут ли вручить повестку мужчине с отсрочкой

Освобождает ли отсрочка от вручения повестки: украинцам объяснили
Второй год из-за войны, которую развязала россия, в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Военнообязанных украинцев, пригодных по состоянию здоровья, призывают в ряды ВСУ. В то же время есть категории граждан, имеющих отсрочку. Однако часто такие мужчины получают повестки с требованием явиться в ТЦК и СП.
Но могут ли вручить повестку военнообязанному, имеющему отсрочку от мобилизации, или он вправе отказаться от документа? На этот острый вопрос ответил юрист Дмитрий Дончак.
По словам правозащитника, если представители ТЦК остановили такое лицо на улице или блокпосте, необходимо показать документы, подтверждающие право на отсрочку.
К примеру, если это забронированный работник, он может показать документ, подтверждающий бронь, многодетный отец может показать удостоверение многодетных родителей.
Например, если у человека есть отец с инвалидностью (в случае, если нет другого лица, которое может взять на себя заботу о человеке с инвалидностью), то можно показать пенсионное удостоверение отца и свое свидетельство о рождении.
Как правило, после того, как военнообязанный показал подтверждающие отсрочку документы, повестку не выписывают. Однако бывают случаи, когда сотрудники ТЦК не желают разбираться в этом вопросе и выписывают человеку документ для явки в территориальный центр комплектования.
"Работники ТЦК, которые занимаются вручением повесток, не всегда хотят разбираться в документах — для них легче вручить повестку, а там уж пусть человек сам доказывает ТЦК — есть право на отсрочку или нет", — пояснил юрист.
Так что лицу, имеющему право на отсрочку, могут вручить повестку.
Дончак предостерегает украинцев, не следует отказываться от вручения.
"Лучше взять повестку и расписаться о ее вручении. Дело в том, что, несмотря на тот факт, что вы не подлежите мобилизации, вы все равно остаетесь военнообязанным, и должны выполнять законные требования военкомата", — подчеркнул правовед.
Он напомнил, что повестка, которую могут вручить где-то на улице (в том числе на блокпосте), — это повестка для уточнения учетных данных.
Ответственность за игнорирование такой повестки предусмотрена ст. 210-1 КУоАП Украины: нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, с учетом особого периода — влечет наложение штрафа в размере от 3400 до 5100 грн.
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