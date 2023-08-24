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Освобождает ли отсрочка от вручения повестки: украинцам объяснили

24 августа 2023 19:15
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор
Мобилизация в Украине — могут ли вручить повестку мужчине с отсрочкой
Военнообязанному мужчине вручают повестку на улице. Фото: vn.20minut.ua
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор

Второй год из-за войны, которую развязала россия, в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Военнообязанных украинцев, пригодных по состоянию здоровья, призывают в ряды ВСУ. В то же время есть категории граждан, имеющих отсрочку. Однако часто такие мужчины получают повестки с требованием явиться в ТЦК и СП.

Но могут ли вручить повестку военнообязанному, имеющему отсрочку от мобилизации, или он вправе отказаться от документа? На этот острый вопрос ответил юрист Дмитрий Дончак.

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По словам правозащитника, если представители ТЦК остановили такое лицо на улице или блокпосте, необходимо показать документы, подтверждающие право на отсрочку.

К примеру, если это забронированный работник, он может показать документ, подтверждающий бронь, многодетный отец может показать удостоверение многодетных родителей.

Например, если у человека есть отец с инвалидностью (в случае, если нет другого лица, которое может взять на себя заботу о человеке с инвалидностью), то можно показать пенсионное удостоверение отца и свое свидетельство о рождении.

Как правило, после того, как военнообязанный показал подтверждающие отсрочку документы, повестку не выписывают. Однако бывают случаи, когда сотрудники ТЦК не желают разбираться в этом вопросе и выписывают человеку документ для явки в территориальный центр комплектования.

"Работники ТЦК, которые занимаются вручением повесток, не всегда хотят разбираться в документах — для них легче вручить повестку, а там уж пусть человек сам доказывает ТЦК — есть право на отсрочку или нет", — пояснил юрист.

Так что лицу, имеющему право на отсрочку, могут вручить повестку.

 

Мобилизация в Украине — могут ли вручить повестку мужчине с отсрочкой
Военнообязанному мужчине вручают повестку на улице. Фото: vn.20minut.ua

Дончак предостерегает украинцев, не следует отказываться от вручения.

"Лучше взять повестку и расписаться о ее вручении. Дело в том, что, несмотря на тот факт, что вы не подлежите мобилизации, вы все равно остаетесь военнообязанным, и должны выполнять законные требования военкомата", — подчеркнул правовед.

Он напомнил, что повестка, которую могут вручить где-то на улице (в том числе на блокпосте), — это повестка для уточнения учетных данных.

Ответственность за игнорирование такой повестки предусмотрена ст. 210-1 КУоАП Украины: нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, с учетом особого периода — влечет наложение штрафа в размере от 3400 до 5100 грн.

Раньше мы писали, к каким изменениям следует готовиться с 1 сентября и кого точно заберут в ВСУ.

Напомним, мы рассказывали, могут ли привлечь к ответственности мужчин за неявку в ТЦК, если вызвали без повестки.

Также мы сообщали, как военнообязанным действовать после вручения повестки для обновления данных и что необходимо брать с собой в ТЦК.

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